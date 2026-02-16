Cerro Porteño habilita el canje de entradas para sus socios

Este lunes, Cerro Porteño dio a conocer el sistema de adquisición de entradas para el superclásico que disputará el sábado en el estadio ueno La Nueva Olla. Desde hoy está habilitado el canje para socios a través de la aplicación Tuti.

Recién desde el jueves 19 de febrero, las boletas estarán disponibles para todo público. Cabe recordar que los niños hasta 11 años tienen que abonar el 50% de las entradas, mientras que los niños de 12 años en adelante ya pagan por el total de las boletas. El Cerro Porteño vs. Olimpia será el sábado 21 de febrero a las 18:30.

Precios

Graderías: G. 30.000

Plateas: G. 60.000

Preferencias Lateral: G. 100.000

PreferenciasVIP Benefactor: G. 220.000

Preferencias VIP Socios: G. 150.000

Precio visitante

Platea: G. 30.000