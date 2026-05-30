Arsenal gana tras los primeros 45 minutos

La final de la Champions League se disputa en Budapest, en donde el Arsenal y el PSG se miden buscando la gloria europea. La final se juega con gran ambiente y un emocionante arranque a favor de los ingleses.

El duelo se abrió muy temprano, ya que a los 5 minutos Kai Havertz aprovechó un mal despeje y si bien intentó hacer un pase al medio, ya dentro del área decidió sacar un poderoso disparo que resultó inatajable para el golero parisino.

Luego el equipo de Luis Enrique fue gran dominador del partido, pero no pudo trasladar eso en el marcador, mostrándose sin ideas como para romper el muro defensivo del Arsenal.

Quedan 45 minutos para el final de esta historia. Será que el PSG podrá remontar y retener la corona o se viene la primera para el conjunto inglés.

