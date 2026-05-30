30 may. 2026
Champions League

Arsenal gana tras los primeros 45 minutos

El Arsenal golpeó temprano y gana la final de la Champions League frente al PSG. Quedan 45 minutos a la historia.

Mayo 30, 2026 01:53 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINAL

Kai Havertz definió bien y rompió temprano el juego en Budapest.

Foto: AFP

La final de la Champions League se disputa en Budapest, en donde el Arsenal y el PSG se miden buscando la gloria europea. La final se juega con gran ambiente y un emocionante arranque a favor de los ingleses.

El duelo se abrió muy temprano, ya que a los 5 minutos Kai Havertz aprovechó un mal despeje y si bien intentó hacer un pase al medio, ya dentro del área decidió sacar un poderoso disparo que resultó inatajable para el golero parisino.

Luego el equipo de Luis Enrique fue gran dominador del partido, pero no pudo trasladar eso en el marcador, mostrándose sin ideas como para romper el muro defensivo del Arsenal.

Quedan 45 minutos para el final de esta historia. Será que el PSG podrá remontar y retener la corona o se viene la primera para el conjunto inglés.

Champions League Arsenal PSG
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSG
Champions League
Kompany: “Volveremos a intentarlo”
El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, dijo tras la eliminación de su equipo en Champions League ante el PSG, que no tiene la capacidad de estar decepcionado durante mucho tiempo y que su equipo volverá a intentar ganar la máxima competición de clubes europea.
Mayo 06, 2026 06:51 p. m.
psssjs.jfif
Champions League
PSG resiste en Múnich y alcanza su segunda final seguida en Champions
Exageradas las expectativas del 5-4 en la ida, el partido de vuelta en Múnich fue distinto, menos ofensivo y trepidante, alejado de la locura, condicionado desde el gol de Dembele a los dos minutos y 20 segundos y manejado por el París Saint Germain, que también demostró su destreza defensiva, hacia la final de la Champions League.
Mayo 06, 2026 06:11 p. m.
HHiw4F4WAAATrK1.jpeg
Champions League
Desafío total y anhelo histórico en Londres
En toda su historia, ni el Arsenal ni el Atlético de Madrid han dominado la Liga de Campeones, tan descorazonadora tantas veces para el equipo de Diego Simeone, pero también tan anhelada siempre, por la que insiste de nuevo ante un desafío total que conduce al ganador a la final de Budapest después del 1-1 de la ida.
Mayo 05, 2026 10:15 a. m.
 · 
Redacción D10
fnsdff.jfif
Champions League
Atlético de Madrid y Arsenal dejan todo para la revancha
Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en España en duelo de ida de las semifinales de la Champions League.
Abril 29, 2026 06:02 p. m.
Atlético Madrid vs. Arsenal
Champions League
Atlético Madrid vs. Arsenal: Paso a paso
Atlético Madrid y Arsenal protagonizan en España una de las semifinales de la Champions League.
Abril 29, 2026 02:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Champions League.jpg
Champions League
Atlético de Madrid recibe al Arsenal en una noche grande en el Wanda Metropolitano
El estadio Metropolitano, lleno, expectante y ambicioso, espera este miércoles su noche más grande, toda una semifinal de la Liga de Campeones que supone un desafío total para el Atlético de Madrid, pero también para el Arsenal.
Abril 29, 2026 09:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más