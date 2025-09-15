Cerro Porteño conquista la Conmebol Evolución Sub 13

La Sub 13 de Cerro Porteño hizo historia al consagrarse campeón de la Conmebol Evolución con Héctor Blanco como entrenador.

La final del certamen fue ante Newell’s Old Boys de Argentina, que al término de la primera parte ganaba 2-0, pero el Ciclón reaccionó con gran personalidad para empatar el compromiso en el último minuto y definir la serie en tanda de penales.

Cerro Porteño se impuso en los penales por el marcador de 3-1 y conquistó la Conmebol Evolución Sub 13 ganándose el derecho a participar del Mundial de Clubes a disputarse en diciembre de este año en Barcelona.