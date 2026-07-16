16 jul 2026
Cerro Porteño

Alocado festejo en la concentración de Cerro

VIDEO. La gran victoria de Argentina y clasificación a la final del Mundial dejó también una particular imagen en el campamento azulgrana.

Julio 16, 2026 07:42 a. m. • 
Por Redacción D10
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Vegetti fue el más eufórico con la clasificación argentina.

Argentina consiguió una remontada épica y se anotó para la final de la Copa del Mundo 2026. Tras ir perdiendo por la mínima, en los minutos finales consiguió dar la vuelta la historia con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El triunfo hizo estallar al país vecino que en el último baile de Lionel Messi buscará alzar su segunda corona consecutiva el próximo domingo cuando enfrente a la Selección de España.

Tras la clasificación albiceleste ocurrió un momento particular en la sede de concentración de Cerro Porteño en Buenos Aires y los argentinos del equipo de Barrio Obrero festejaron alocadamente.

Pablo Vegetti, Matías Pérez, Jonathan Torres, por ejemplo, fueron grabados gritando con toda euforia en uno de los pisos del hotel, según un video que se viralizó en las redes sociales.

Cerro Porteño Copa del mundo Argentina
Redacción D10
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