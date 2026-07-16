Último amistoso del Ciclón en Argentina

Cerro Porteño afrontará hoy su último amistoso de pretemporada en tierras argentinas, donde medirá fuerzas con Vélez Sarsfield en la Villa Olímpica Raúl Héctor Gámez. El encuentro será una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico azulgrana continúe evaluando el rendimiento del plantel antes del inicio del Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Ariel Holan viene acumulando minutos de preparación en territorio argentino, donde ya disputó dos compromisos de exigencia: Primero ante Racing Club y, posteriormente, frente a Defensa y Justicia. Ahora, el duelo ante Vélez será el tercer y último desafío de esta etapa de la pretemporada.

Estos amistosos le permiten al DT ir sacando conclusiones, ajustar detalles tácticos y observar el funcionamiento de sus futbolistas de cara a la competencia oficial. Holan busca consolidar la idea de juego y llegar con el equipo en las mejores condiciones al estreno del campeonato.

Luego del compromiso ante el Fortín, la delegación azulgrana emprenderá el retorno a Asunción, donde continuará con la última parte de los trabajos de pretemporada.

Totín a Juventude

El delantero paraguayo Luis Totín Amarilla tiene todo preparado para continuar su carrera deportiva en el fútbol brasileño, más precisamente en el Juventude.

El jugador se somete a las pruebas médicas para luego firmar un contrato en condición de préstamo hasta el 31 de diciembre de este año.

No sería el único caso de jugadores del Ciclón que salgan a préstamo para este segundo semestre del 2026.

CIFRA. 8 caras nuevas tiene hasta ahora Cerro para el segundo semestre (7 refuerzos y la vuelta de Derlis Rodríguez).