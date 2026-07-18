18 jul 2026
Copa del Mundo

Francia vs. Inglaterra: Paso a paso

Francia e Inglaterra definen el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026.

Julio 18, 2026 03:48 p. m. • 
Por Redacción D10
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Francia e Inglaterra buscarán quedarse con el tercer puesto de la Copa del Mundo.

Francia Inglaterra Copa del mundo
Redacción D10
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