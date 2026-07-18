Francia vs. Inglaterra: Paso a paso

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero de la Selección Argentina, declaró que “todos los especialistas” de lesiones de “mano” a los que consultó, debido a una fractura en el dedo sufrida antes del Mundial, le dijeron que “no podía jugar” si no se operaba.
Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, desmintió que haber jugado una final antes le dé ventaja a su equipo frente a España, en la final que los enfrentará el próximo domingo, en el Metlife de Nueva York.
Francia e Inglaterra pelearán este sábado por la medalla de bronce de este Mundial en un partido con más nombre que alicientes, que supondrá la despedida amarga de Didier Deschamps como seleccionador francés tras catorce años en el cargo.