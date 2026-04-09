09 abr. 2026
Cerro Porteño

Cecilio Domínguez rompe el silencio

Cecilio Domínguez dio la cara luego de su infantil expulsión que le costó a Cerro Porteño caer derrotado ante Sporting Cristal en el estreno de la Conmebol Libertadores.

Abril 09, 2026 12:04 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-CRISTAL-CERROPORTENO

Cecilio Domínguez se marchó expulsado ante Sporting Cristal.

CONNIE FRANCE/AFP

Cerro Porteño debutó ayer miércoles en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente al Sporting Cristal, en condición de visitante. Poco antes del final de la primera etapa, el Ciclón sufrió la expulsión de Cecilio Domínguez lo que condicionó al equipo de Ariel Holan que terminó cayendo por 1-0 con el gol de Felipe Vizeu.

Cecilio Domínguez quiso apurar la ejecución de un saque lateral, pero Maxloren Castro se puso frente a él para evitar que jugara. No obstante, el paraguayo decidió cobrar y lanzó la pelota por el rostro del rival.

En principio, el juez Darío Herrera le mostró la tarjeta amarilla, pero a instancias del VAR, cambió su decisión y finalmente le enseñó la roja a los 43’. Cerro Porteño tuvo que encarar con inferioridad numéritca todo el segundo tiempo y a los 82 minutos terminó sucumbiendo ante los peruanos.

Cecilio se marchó del estadio sin brindar declaraciones y este jueves se pronunció a través de una historia en Instagram. “Jamás sentí el dolor que siento por lo que pasó anoche, se que nos preparamos para comenzar bine este torneo, se la ilusión que tenemos todos como cerristas”, comenzó diciendo.

El descargo del 10 del Ciclón siguió de la siguiente manera: “Les pido disculpas por lo que pasó, me puedo equivocar, no somos perfectos, pero jamás voy a dejar de intentar por algo que tanto quiero”, cerró.

Cecilio Domínguez Cerro Porteño Libertadores
Redacción D10
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