Cartelera Deportiva y la final de la Sudamericana en Asunción

Es viernes y te presentamos la tradicional Cartelera Deportiva D10 del fin de semana que tendrá foco en la gran final de la Conmebol Sudamericana a disputarse en el estadio Defensores del Chaco.
Viernes 21/11:
17:00 Luqueño vs. Olimpia.
19:30 2 de Mayo vs. Recoleta.
Sábado 22/11:
11:15 Barcelona vs. Athletic Club.
11:00 Fulham vs. Sunderland.
11:00 Liverpool vs. Nottingham Forest.
11:00 Brighton vs. Brentford.
13:30 Newcastle vs. Manchester City.
17:00 Lanús vs. Atlético Mineiro.
Domingo 23/11:
18:00 Cerro Porteño vs. Libertad.
18:00 General Caballero vs. Guaraní.