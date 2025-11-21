21 nov. 2025
Cartelera Deportiva

Cartelera Deportiva y la final de la Sudamericana en Asunción

La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana te trae la gran final de la Conmebol Sudamericana a disputarse en Asunción entre Atlético Mineiro y Lanús

Noviembre 21, 2025 10:52 a. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 21.png

Lanús y Atlético Mineiro hirán por la Gran Conquista en Asunción.

Es viernes y te presentamos la tradicional Cartelera Deportiva D10 del fin de semana que tendrá foco en la gran final de la Conmebol Sudamericana a disputarse en el estadio Defensores del Chaco.

Viernes 21/11:

17:00 Luqueño vs. Olimpia.

19:30 2 de Mayo vs. Recoleta.

Sábado 22/11:

11:15 Barcelona vs. Athletic Club.

11:00 Fulham vs. Sunderland.

11:00 Liverpool vs. Nottingham Forest.

11:00 Brighton vs. Brentford.

13:30 Newcastle vs. Manchester City.

17:00 Lanús vs. Atlético Mineiro.

Domingo 23/11:

18:00 Cerro Porteño vs. Libertad.

18:00 General Caballero vs. Guaraní.

Cartelera deportiva Copa Sudamericana Fútbol Internacional
Redacción D10
