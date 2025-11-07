Cartelera deportiva con varios partidazos

Es viernes y como ya es habitual te presentamos la Cartelera Deportiva D10 con los mejores partidos para este fin de semana tanto a nivel local donde estamos entrando en la parte decisiva del certamen como también a nivel internacional.
Viernes 7/11:
18:00 Recoleta vs. Luqueño.
21:00 Rosario Central vs. San Lorenzo.
Sábado 8/11:
9:30 Tottenham Hotspur vs. Manchester United.
11:30 Union Berlin vs. Bayern Múnich.
14:00 Juventus vs. Torino.
16:45 Parma vs. Milan.
17:00 Chelsea vs. Wolves.
18:00 Olimpia vs. General Caballero.
22:00 Toluca vs. América.
Domingo 9/11:
11:00 Crystal Palace vs. Brighton.
13:15 Strasburgo vs. Lille.
13:30 Manchester City vs. Liverpool.
16:30 Boca Juniors vs. River Plate.
16:45 Inter vs. Lazio.
16:45 Lyon vs. PSG.
17:00 Celta vs. Barcelona.
18:00 Trinidense vs. Cerro Porteño.
18:00 Guaraní vs. Libertad.