07 nov. 2025
Cartelera Deportiva

Cartelera deportiva con varios partidazos

Como cada viernes te presentamos la cartelera deportiva D10 con los mejores partidos para este fin de semana donde resaltan Boca Juniors vs. River Plate y Manchester City vs. Liverpool.

Noviembre 07, 2025 11:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 07.png

Liverpool ante Manchester City, el partido estelar de la Premier League.

Es viernes y como ya es habitual te presentamos la Cartelera Deportiva D10 con los mejores partidos para este fin de semana tanto a nivel local donde estamos entrando en la parte decisiva del certamen como también a nivel internacional.

Viernes 7/11:

18:00 Recoleta vs. Luqueño.

21:00 Rosario Central vs. San Lorenzo.

Sábado 8/11:

9:30 Tottenham Hotspur vs. Manchester United.

11:30 Union Berlin vs. Bayern Múnich.

14:00 Juventus vs. Torino.

16:45 Parma vs. Milan.

17:00 Chelsea vs. Wolves.

18:00 Olimpia vs. General Caballero.

22:00 Toluca vs. América.

Domingo 9/11:

11:00 Crystal Palace vs. Brighton.

13:15 Strasburgo vs. Lille.

13:30 Manchester City vs. Liverpool.

16:30 Boca Juniors vs. River Plate.

16:45 Inter vs. Lazio.

16:45 Lyon vs. PSG.

17:00 Celta vs. Barcelona.

18:00 Trinidense vs. Cerro Porteño.

18:00 Guaraní vs. Libertad.

Cartelera deportiva D10 Fútbol Internacional
Redacción D10
