Cartelera deportiva con varios partidazos

Es viernes y como ya es habitual te presentamos la Cartelera Deportiva D10 con los mejores partidos para este fin de semana tanto a nivel local donde estamos entrando en la parte decisiva del certamen como también a nivel internacional.

Viernes 7/11:

18:00 Recoleta vs. Luqueño.

21:00 Rosario Central vs. San Lorenzo.

Sábado 8/11:

9:30 Tottenham Hotspur vs. Manchester United.

11:30 Union Berlin vs. Bayern Múnich.

14:00 Juventus vs. Torino.

16:45 Parma vs. Milan.

17:00 Chelsea vs. Wolves.

18:00 Olimpia vs. General Caballero.

22:00 Toluca vs. América.

Domingo 9/11:

11:00 Crystal Palace vs. Brighton.

13:15 Strasburgo vs. Lille.

13:30 Manchester City vs. Liverpool.

16:30 Boca Juniors vs. River Plate.

16:45 Inter vs. Lazio.

16:45 Lyon vs. PSG.

17:00 Celta vs. Barcelona.

18:00 Trinidense vs. Cerro Porteño.

18:00 Guaraní vs. Libertad.

