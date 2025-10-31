Cartelera deportiva del fin de semana

Se viene un fin de semana con mucha acción en el mundo fútbol. A nivel local las cosas estarán enfocadas en lo que pase entre Cerro Porteño y Guaraní, que chocan el domingo a las 20.00 y que podría marcar el curso del torneo Clausura 2025.
Acá la lista completa de partidos.
VIERNES 31 DE OCTUBRE
16.30 – Augsburgo vs. Borussia Dortmund – Bundesliga
17.30 – General Caballero vs. Deportivo Recoleta – Torneo Clausura
19.00 – San Lorenzo vs. Riestra – Liga Argentina
20.00 – 2 de Mayo vs. Tembetary – Torneo Clausura
21.15 – Instituto vs. Rosario Central – Liga Argentina
21.15- Newell’s vs. Unión – Liga Argentina
SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE
12.00 - Brighton vs. Leeds – Premier League
12.00 – Fulham vs. Wolves – Premier League
12.00 – Nottingham vs. Manchester United – Premier League
12.15 – Atlético vs. Sevilla – Liga de España
13.00 – PSG vs. Niza – Ligue 1
14.00 – Napoli vs. Como -Serie A
14.30 – Tottenham vs. Chelsea – Premier League
14.30 – Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen – Bundesliga
16.00 – Santos vs. Fortaleza – Liga de Brasil
16.45 – Cremonese vs. Juventus -Serie A
17.00 – Liverpool vs. Aston Villa – Premier League
17.00 – Real Madrid vs. Valencia – Liga de España
17.30 – Nacional vs. Trinidense - Torneo Clausura
20.00 – Atlas vs. Toluca – Liga MX
20.00 – Libertad vs. Olimpia –Torneo Clausura
DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE
08.30 – Hellas Verona vs. Inter – Serie A
11.00 – Rennais vs. Estrasburgo – Ligue 1
13.30 – Manchester City vs. Bournemouth – Premier League
14.30 –Barcelona vs. Elche – Liga de España
16.00 – Corinthians vs. Gremio – Liga de Brasil
16.00 – Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors - Liga Argentina
16.45 – Milan vs. Roma - Serie A
17.30 – Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano – Torneo Clausura
18.30 – Internacional vs. Atlético – Liga de Brasil
18.30 – Juventude vs. Palmeiras – Liga de Brasil
20.00 – Cerro Porteño vs. Guaraní – Torneo Clausura
20.30 – River Plate vs. Gimnasia de La Plata- Liga Argentina