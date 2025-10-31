31 oct. 2025
Cartelera Deportiva

Cartelera deportiva del fin de semana

Como cada viernes te presentamos la agenda con los principales eventos que marcan el fin de semana.

Octubre 31, 2025 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 31.png

Partidazo en Barrio Obrero, el domingo a las 20.00.

Se viene un fin de semana con mucha acción en el mundo fútbol. A nivel local las cosas estarán enfocadas en lo que pase entre Cerro Porteño y Guaraní, que chocan el domingo a las 20.00 y que podría marcar el curso del torneo Clausura 2025.

Acá la lista completa de partidos.

VIERNES 31 DE OCTUBRE

16.30 – Augsburgo vs. Borussia Dortmund – Bundesliga
17.30 – General Caballero vs. Deportivo Recoleta – Torneo Clausura
19.00 – San Lorenzo vs. Riestra – Liga Argentina
20.00 – 2 de Mayo vs. Tembetary – Torneo Clausura
21.15 – Instituto vs. Rosario Central – Liga Argentina
21.15- Newell’s vs. Unión – Liga Argentina

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

12.00 - Brighton vs. Leeds – Premier League
12.00 – Fulham vs. Wolves – Premier League
12.00 – Nottingham vs. Manchester United – Premier League
12.15 – Atlético vs. Sevilla – Liga de España
13.00 – PSG vs. Niza – Ligue 1
14.00 – Napoli vs. Como -Serie A
14.30 – Tottenham vs. Chelsea – Premier League
14.30 – Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen – Bundesliga
16.00 – Santos vs. Fortaleza – Liga de Brasil
16.45 – Cremonese vs. Juventus -Serie A
17.00 – Liverpool vs. Aston Villa – Premier League
17.00 – Real Madrid vs. Valencia – Liga de España
17.30 – Nacional vs. Trinidense - Torneo Clausura
20.00 – Atlas vs. Toluca – Liga MX
20.00 – Libertad vs. Olimpia –Torneo Clausura

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

08.30 – Hellas Verona vs. Inter – Serie A
11.00 – Rennais vs. Estrasburgo – Ligue 1
13.30 – Manchester City vs. Bournemouth – Premier League
14.30 –Barcelona vs. Elche – Liga de España
16.00 – Corinthians vs. Gremio – Liga de Brasil
16.00 – Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors - Liga Argentina
16.45 – Milan vs. Roma - Serie A
17.30 – Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano – Torneo Clausura
18.30 – Internacional vs. Atlético – Liga de Brasil
18.30 – Juventude vs. Palmeiras – Liga de Brasil
20.00 – Cerro Porteño vs. Guaraní – Torneo Clausura
20.30 – River Plate vs. Gimnasia de La Plata- Liga Argentina

Cartelera deportiva Torneo Clausura Fútbol Internacional
Redacción D10
