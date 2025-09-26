26 sept. 2025
Cartelera Deportiva

Cartelera deportiva del fin de semana

Como cada viernes te presentamos la agenda con los principales eventos deportivos del fin de semana.

Septiembre 26, 2025 11:08 a. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 26 (1).png

El equipo nacional se presenta en Chile.

Un fin de semana cargado de actividad deportiva se viene en el cierre del mes de septiembre. La agenda se divide entre la recta final del torneo Clausura y el debut de la Selección Paraguaya Sub 20 en el Mundial de Chile.

La Albirroja, que vuelve a una cita luego de 12 años y tiene altas aspiraciones, debuta en el Grupo B frente a Panamá, este sábado a las 20.00 en el estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso.

Acá la agenda completa.

Viernes 26 de septiembre

15.30 – Bayern Múnich vs. Werder Bremen - Bundesliga

15.45 – Estrasburgo vs. Marsella – Ligue 1

19.00 – Platense vs. San Martín – Liga Argentina

19.00 – Sportivo Trinidense vs. Guaraní - Torneo Clausura

21.15 – Central Córdoba vs. Tigre – Liga Argentina

Sábado 27 de septiembre

08.30 – Brentford vs. Manchester United – Premier League

10.00 – Como vs. Cremonese – Serie A

10.30 – Mainz vs. Borussia Dortmund - Bundesliga

11.00 – Chelsea vs. Brighton – Premier League

11.00 – Crystal Palace vs. Liverpool – Premier League

11.00 – Manchester City vs. Burnley – Premier League

11.15 - Atlético de Madrid vs. Real Madrid – Liga de España

13.00 – Juventus vs. Atalanta – Serie A

13.30 – Nottingham Forest vs. Sunderland – Premier League

14.30 – Gimnasia vs. Rosario Central – Liga Argentina

15.45 – Cagliari vs. Inter - Serie A

16.00 – Fortaleza vs. Sport Recife – Liga de Brasil

16.45 – San Lorenzo vs. Godoy Cruz – Liga Argentina

17.00 – Japón vs. Egipto – Mundial Sub 20

17.00 – Corea del Sur vs. Ucrania – Mundial Sub 20

17.00 – Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño – Torneo Clausura

18.30 – Juventude vs. Internacional – Liga de Brasil

19.00 – Defensa y Justicia vs. Boca Juniors - Liga Argentina

19.30 – Nacional vs. Libertad – Torneo Clausura

20.00 – Paraguay vs. Panamá – Mundial Sub 20

20.00 – Chile vs. Nueva Zelanda – Mundial Sub 20

20.30 – New England vs. Atlanta United – MLS

20.30 –New York Red Bulls vs. New York City - MLS

22.00 – Toluca vs. Mazatlán FC - Liga MX

22.30 – Real Salt Lake vs. Austin – MLS

23.30 – Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps – MLS

Domingo 28 de septiembre

10.00 – Roma vs. Hellas Verona – Serie A

13.30 - Barcelona vs. Real Sociedad – Liga de España

15.15 – Racing vs. Independiente – Liga Argentina

15.30 – Sportivo 2 de Mayo vs. General Caballero – Torneo Clausura

15.45 – Milán vs. Napoli – Serie A

16.00 – River Plate vs. Deportivo Riestra – Liga Argentina

16.00 – Bahía vs. Palmeiras – Liga de Brasil

17.00 – Italia vs. Australia – Mundial Sub 20

17.00 – Marruecos vs. España – Mundial Sub 20

19.30 – Independiente Rivadavia vs. Huracán –Liga Argentina

20.00 – Brasil vs. México – Mundial Sub 20

20.00 – Cuba vs. Argentina – Mundial Sub 20

20.30 – Corinthians vs. Flamengo – Liga de Brasil

Cartelera deportiva Selección Paraguaya Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cartelera deportiva D10 04.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva con el retorno del fútbol paraguayo
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana ofrece el regreso del fútbol paraguayo como plato fuerte.
Julio 04, 2025 12:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 27.png
Cartelera Deportiva
Octavos del Mundial de Clubes en la Cartelera Deportiva
La Cartelera Deportiva del fin de semana te trae el inicio de los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA.
Junio 27, 2025 10:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 13.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva con el Mundial de Clubes
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana te trae la grilla de partidos para el fin de semana donde resalta el inicio del Mundial de Clubes.
Junio 13, 2025 09:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 30.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te presentamos la cartelera con los principales eventos del fin de semana.
Mayo 30, 2025 10:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 23.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes, te presentamos los principales eventos deportivos del fin de semana.
Mayo 23, 2025 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 16.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva del fin de semana
Como cada viernes, te presentamos la cartelera con los principales encuentros deportivos del fin de semana.
Mayo 16, 2025 11:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más