Cartelera deportiva del fin de semana

Un fin de semana cargado de actividad deportiva se viene en el cierre del mes de septiembre. La agenda se divide entre la recta final del torneo Clausura y el debut de la Selección Paraguaya Sub 20 en el Mundial de Chile.
La Albirroja, que vuelve a una cita luego de 12 años y tiene altas aspiraciones, debuta en el Grupo B frente a Panamá, este sábado a las 20.00 en el estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso.
Acá la agenda completa.
Viernes 26 de septiembre
15.30 – Bayern Múnich vs. Werder Bremen - Bundesliga
15.45 – Estrasburgo vs. Marsella – Ligue 1
19.00 – Platense vs. San Martín – Liga Argentina
19.00 – Sportivo Trinidense vs. Guaraní - Torneo Clausura
21.15 – Central Córdoba vs. Tigre – Liga Argentina
Sábado 27 de septiembre
08.30 – Brentford vs. Manchester United – Premier League
10.00 – Como vs. Cremonese – Serie A
10.30 – Mainz vs. Borussia Dortmund - Bundesliga
11.00 – Chelsea vs. Brighton – Premier League
11.00 – Crystal Palace vs. Liverpool – Premier League
11.00 – Manchester City vs. Burnley – Premier League
11.15 - Atlético de Madrid vs. Real Madrid – Liga de España
13.00 – Juventus vs. Atalanta – Serie A
13.30 – Nottingham Forest vs. Sunderland – Premier League
14.30 – Gimnasia vs. Rosario Central – Liga Argentina
15.45 – Cagliari vs. Inter - Serie A
16.00 – Fortaleza vs. Sport Recife – Liga de Brasil
16.45 – San Lorenzo vs. Godoy Cruz – Liga Argentina
17.00 – Japón vs. Egipto – Mundial Sub 20
17.00 – Corea del Sur vs. Ucrania – Mundial Sub 20
17.00 – Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño – Torneo Clausura
18.30 – Juventude vs. Internacional – Liga de Brasil
19.00 – Defensa y Justicia vs. Boca Juniors - Liga Argentina
19.30 – Nacional vs. Libertad – Torneo Clausura
20.00 – Paraguay vs. Panamá – Mundial Sub 20
20.00 – Chile vs. Nueva Zelanda – Mundial Sub 20
20.30 – New England vs. Atlanta United – MLS
20.30 –New York Red Bulls vs. New York City - MLS
22.00 – Toluca vs. Mazatlán FC - Liga MX
22.30 – Real Salt Lake vs. Austin – MLS
23.30 – Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps – MLS
Domingo 28 de septiembre
10.00 – Roma vs. Hellas Verona – Serie A
13.30 - Barcelona vs. Real Sociedad – Liga de España
15.15 – Racing vs. Independiente – Liga Argentina
15.30 – Sportivo 2 de Mayo vs. General Caballero – Torneo Clausura
15.45 – Milán vs. Napoli – Serie A
16.00 – River Plate vs. Deportivo Riestra – Liga Argentina
16.00 – Bahía vs. Palmeiras – Liga de Brasil
17.00 – Italia vs. Australia – Mundial Sub 20
17.00 – Marruecos vs. España – Mundial Sub 20
19.30 – Independiente Rivadavia vs. Huracán –Liga Argentina
20.00 – Brasil vs. México – Mundial Sub 20
20.00 – Cuba vs. Argentina – Mundial Sub 20
20.30 – Corinthians vs. Flamengo – Liga de Brasil