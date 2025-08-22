22 ago. 2025
Cartelera Deportiva

Cartelera Deportiva con agenda llena

Es viernes y te presentamos la cartelera deportiva D10 para este fin de semana.

Agosto 22, 2025 11:41 a. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 22.png

Diego León podría estar a disposición del Manchester United.

Como cada viernes te presentamos la Cartelera Deportiva D10 del fin de semana donde tendremos activa participación paraguaya en las principales ligas del mundo y el apasionante torneo Clausura.

Viernes 22/08:

15:30 Bayern Múnich vs. Leipzig.

16:00 West Ham vs. Chelsea.

18:30 Nacional vs. Tembetary.

Sábado 23/08:

8:30 Manchester City vs. Tottenham.

13:30 Arsenal vs. Leeds United.

14:30 Atlético de Madrid vs. Chelsea.

15:45 Roma vs. Bologna.

16:00 2 de Mayo vs. Ameliano.

16:30 Levante vs. Barcelona.

17:30 Rosario central vs. Newell’s.

18:30 Luqueño vs. Recoleta.

Domingo 24/08:

10:00 Everton vs. Brighton.

10:00 Crystal Palace vs. Nottingham Forest.

12:30 Fulham vs. Manchester United.

15:45 Juventus vs. Parma.

16:00 General Caballero vs. Olimpia.

16:30 Real Oviedo vs. Real Madrid.

18:15 Boca Juniors vs. Banfield.

18:30 Cerro Porteño vs. Trinidense.

Cartelera deportiva Premier Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cartelera deportiva D10 30.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te presentamos la cartelera con los principales eventos del fin de semana.
Mayo 30, 2025 10:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 23.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes, te presentamos los principales eventos deportivos del fin de semana.
Mayo 23, 2025 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 16.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva del fin de semana
Como cada viernes, te presentamos la cartelera con los principales encuentros deportivos del fin de semana.
Mayo 16, 2025 11:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 09.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes, te presentamos los principales eventos que marcarán la agenda del fin de semana.
Mayo 09, 2025 11:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 02.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva te trae el superclásico
Es viernes y no podía faltar la tradicional Cartelera Deportiva D10 del fin de semana con los mejores partidos para ir tomando nota.
Mayo 02, 2025 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 25.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva con superclásicos
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana trae consigo la gran final de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid y el superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors.
Abril 25, 2025 10:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más