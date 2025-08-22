Cartelera Deportiva con agenda llena

Como cada viernes te presentamos la Cartelera Deportiva D10 del fin de semana donde tendremos activa participación paraguaya en las principales ligas del mundo y el apasionante torneo Clausura.
Viernes 22/08:
15:30 Bayern Múnich vs. Leipzig.
16:00 West Ham vs. Chelsea.
18:30 Nacional vs. Tembetary.
Sábado 23/08:
8:30 Manchester City vs. Tottenham.
13:30 Arsenal vs. Leeds United.
14:30 Atlético de Madrid vs. Chelsea.
15:45 Roma vs. Bologna.
16:00 2 de Mayo vs. Ameliano.
16:30 Levante vs. Barcelona.
17:30 Rosario central vs. Newell’s.
18:30 Luqueño vs. Recoleta.
Domingo 24/08:
10:00 Everton vs. Brighton.
10:00 Crystal Palace vs. Nottingham Forest.
12:30 Fulham vs. Manchester United.
15:45 Juventus vs. Parma.
16:00 General Caballero vs. Olimpia.
16:30 Real Oviedo vs. Real Madrid.
18:15 Boca Juniors vs. Banfield.
18:30 Cerro Porteño vs. Trinidense.