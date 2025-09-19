Cartelera deportiva del fin de semana

La acción deportiva no tiene fin y el inicio de la primavera para el hemisferio sur trae consigo una agenda cargada de actividad.
El siempre atractivo fútbol inglés atrae más con la presencia de los jugadores paraguayos, mientras que en el mundo motor habrá emociones con Joshua Duerksen que se presenta en el circuito urbano de Bakú, Azerbaiyán.
Acá la lista completa.
Viernes 19 de setiembre
16.00 – Real Betis vs. Real Sociedad - Liga de España
16.30 – General Caballero vs. Sportivo Luqueño – Torneo Clausura
19.00 – Olimpia vs. Sportivo Trinidense – Torneo Clausura
21.15 – Lanús vs. Platense –Liga Argentina
Sábado 20 de setiembre
7.00 - Joshua Duerksen - Sprint, GP de Azerbaiyán
8.30 – Liverpool vs. Everton – Premier League
10.30 – Hoffenheim vs. Bayern Múnich - Bundesliga
11.00 – Brighton vs. Tottenham – Premier League
11.15 – Real Madrid vs. Espanyol – Liga de España
13.00 – Hellas Verona vs. Juventus – Serie A
13.30 – Manchester United vs. Chelsea – Premier League
14.00 – AVS vs. Benfica – Liga de Portugal
15.45 - Udinese vs. Milan – Serie A
16.30 –Deportivo Recoleta vs. Tembetary – Torneo Clausura
16.45 – Unión vs. Independiente Rivadavia – Liga Argentina
17.30 – Atlanta United vs. San Diego – MLS
19.00 – Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano – Torneo Clausura
20.30 – Montreal vs. New York Red Bulls – MLS
21.00 – Palmeiras vs. Fortaleza – Liga de Brasil
21.15 – Atlético Tucumán vs. River Plate – Liga Argentina
21.30 – Kansas City vs. Vancouver Whitecaps - MLS
22.07 – Guadalajara vs. Toluca – Liga MX
Domingo 21 de setiembre
4.30 - Joshua Duerksen - Feature, GP de Azerbaiyán
7.30 – Lazio vs. Roma – Serie A
10.00 – Cremonese vs. Parma – Serie A
10.00 – Sunderland vs. Aston Villa – Premier League
10.00 – Paris FC vs. Strasbourg – Ligue 1
12.30 – Bayer vs. Borussia Monchengladbach – Bundesliga
14.30 – Borussia Dortmund vs. Wolfsburgo – Bundesliga
14.30 – Independiente vs. San Lorenzo - Liga Argentina
15.45 – Inter vs. Sassuolo – Serie A
16.00 – Barcelona vs. Getafe – Liga de España
16.30 – Guaraní vs. Nacional - Torneo Clausura
17.30 – Internacional vs. Gremio – Liga de Brasil
19.00 – Rosario Central vs. Talleres – Liga Argentina
19.00 – Libertad vs. 2 de Mayo – Torneo Clausura
20.30 – Santos vs. San Pablo – Liga de Brasil
21.15 – Boca Juniors vs. Central Cordoba – Liga Argentina