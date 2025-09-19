19 sept. 2025

Cartelera deportiva del fin de semana

Como cada viernes te presentamos la cartelera con los principales eventos del fin de semana.

La acción deportiva no tiene fin y el inicio de la primavera para el hemisferio sur trae consigo una agenda cargada de actividad.

El siempre atractivo fútbol inglés atrae más con la presencia de los jugadores paraguayos, mientras que en el mundo motor habrá emociones con Joshua Duerksen que se presenta en el circuito urbano de Bakú, Azerbaiyán.

Acá la lista completa.

Viernes 19 de setiembre

16.00 – Real Betis vs. Real Sociedad - Liga de España

16.30 – General Caballero vs. Sportivo Luqueño – Torneo Clausura

19.00 – Olimpia vs. Sportivo Trinidense – Torneo Clausura

21.15 – Lanús vs. Platense –Liga Argentina

Sábado 20 de setiembre

7.00 - Joshua Duerksen - Sprint, GP de Azerbaiyán

8.30 – Liverpool vs. Everton – Premier League

10.30 – Hoffenheim vs. Bayern Múnich - Bundesliga

11.00 – Brighton vs. Tottenham – Premier League

11.15 – Real Madrid vs. Espanyol – Liga de España

13.00 – Hellas Verona vs. Juventus – Serie A

13.30 – Manchester United vs. Chelsea – Premier League

14.00 – AVS vs. Benfica – Liga de Portugal

15.45 - Udinese vs. Milan – Serie A

16.30 –Deportivo Recoleta vs. Tembetary – Torneo Clausura

16.45 – Unión vs. Independiente Rivadavia – Liga Argentina

17.30 – Atlanta United vs. San Diego – MLS

19.00 – Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano – Torneo Clausura

20.30 – Montreal vs. New York Red Bulls – MLS

21.00 – Palmeiras vs. Fortaleza – Liga de Brasil

21.15 – Atlético Tucumán vs. River Plate – Liga Argentina

21.30 – Kansas City vs. Vancouver Whitecaps - MLS

22.07 – Guadalajara vs. Toluca – Liga MX

Domingo 21 de setiembre

4.30 - Joshua Duerksen - Feature, GP de Azerbaiyán

7.30 – Lazio vs. Roma – Serie A

10.00 – Cremonese vs. Parma – Serie A

10.00 – Sunderland vs. Aston Villa – Premier League

10.00 – Paris FC vs. Strasbourg – Ligue 1

12.30 – Bayer vs. Borussia Monchengladbach – Bundesliga

14.30 – Borussia Dortmund vs. Wolfsburgo – Bundesliga

14.30 – Independiente vs. San Lorenzo - Liga Argentina

15.45 – Inter vs. Sassuolo – Serie A

16.00 – Barcelona vs. Getafe – Liga de España

16.30 – Guaraní vs. Nacional - Torneo Clausura

17.30 – Internacional vs. Gremio – Liga de Brasil

19.00 – Rosario Central vs. Talleres – Liga Argentina

19.00 – Libertad vs. 2 de Mayo – Torneo Clausura

20.30 – Santos vs. San Pablo – Liga de Brasil

21.15 – Boca Juniors vs. Central Cordoba – Liga Argentina

Redacción D10