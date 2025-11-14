Cartelera Deportiva trae la final de la Copa Paraguay

Este viernes te presentamos la Cartelera Deportiva D10 que trae como plato fuerte la final de la Copa Paraguay 2025 entre 2 de Mayo y General Caballero de JLM, así como también el amistoso de la Albirroja ante Estados Unidos.
Viernes 14/11:
12:45 Paraguay vs. Brasil (Mundial Sub 17).
16:45 Polonia vs. Países Bajos.
Sábado 15/11:
13:00 Brasil vs. Senegal.
19:00 Estados Unidos vs. Paraguay.
21:30 Colombia vs. Nueva Zelanda.
22:00 México vs. Uruguay.
Domingo 16/11:
11:00 Portugal vs. Armenia.
16:45 Italia vs. Noruega.
17:00 Vélez Sarsfield vs. River Plate.
18:00 2 de Mayo vs. General Caballero.
20:15 Boca Juniors vs. Tigre.