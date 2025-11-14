14 nov. 2025
Cartelera Deportiva

Cartelera Deportiva trae la final de la Copa Paraguay

Como cada viernes te presentamos la Cartelera Deportiva D10 con el listado de los mejores partidos para este fin de semana, entre ellos la final de la Copa Paraguay 2025.

Noviembre 14, 2025 12:07 p. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 14.png

2 de Mayo y General Caballero irán por el título de la Copa Paraguay.

Este viernes te presentamos la Cartelera Deportiva D10 que trae como plato fuerte la final de la Copa Paraguay 2025 entre 2 de Mayo y General Caballero de JLM, así como también el amistoso de la Albirroja ante Estados Unidos.

Viernes 14/11:

12:45 Paraguay vs. Brasil (Mundial Sub 17).

16:45 Polonia vs. Países Bajos.

Sábado 15/11:

13:00 Brasil vs. Senegal.

19:00 Estados Unidos vs. Paraguay.

21:30 Colombia vs. Nueva Zelanda.

22:00 México vs. Uruguay.

Domingo 16/11:

11:00 Portugal vs. Armenia.

16:45 Italia vs. Noruega.

17:00 Vélez Sarsfield vs. River Plate.

18:00 2 de Mayo vs. General Caballero.

20:15 Boca Juniors vs. Tigre.

Cartelera deportiva 2 de Mayo General Caballero
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cartelera deportiva D10 12.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva con el derbi de Manchester
Como cada viernes te presentamos la cartelera deportiva del fin de semana cuyo atractivo principal es el derbi de Manchester entre el United y el City.
Septiembre 12, 2025 09:39 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 22.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva con agenda llena
Es viernes y te presentamos la cartelera deportiva D10 para este fin de semana.
Agosto 22, 2025 11:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva D10 te trae el superclásico
Cartelera Deportiva D10 trae consigo la disputa del superclásico del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño como plato fuerte.
Agosto 01, 2025 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 11 (1).png
Cartelera Deportiva
Cartelera con las miradas en la final del Mundial de Clubes
Un fin de semana cargado de definiciones marcan la cartelera deportiva.
Julio 11, 2025 10:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 04.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva con el retorno del fútbol paraguayo
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana ofrece el regreso del fútbol paraguayo como plato fuerte.
Julio 04, 2025 12:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 27.png
Cartelera Deportiva
Octavos del Mundial de Clubes en la Cartelera Deportiva
La Cartelera Deportiva del fin de semana te trae el inicio de los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA.
Junio 27, 2025 10:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más