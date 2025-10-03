Cartelera deportiva del fin de semana

Se viene un fin de semana de muchos partidos atractivos a nivel internacional. La atención central está puesta en la Premier League en donde Omar Alderete es uno de los protagonistas con el Sunderland.

Acá la cartelera completa.

Viernes 3 de octubre

17.00 – Ucrania vs. Paraguay – Mundial Sub 20

17.30 – Sportivo Luqueño vs. Sportivo 2 de Mayo – Torneo Clausura

20.00 – Egipto vs. Chile – Mundial Sub 20

20.00 – Cerro Porteño vs. Deportivo Recoleta – Torneo Clausura

Sábado 4 de Octubre

10.30 – Borussia Dortmund vs. Leipzig – Bundesliga

11.00 – Manchester United vs. Sunderland – Premier League

13.00- Inter vs. Cremonese – Serie A

13.30 – Chelsea vs. Liverpool – Premier League

13.30 – Frankfurt vs. Bayern Múnich – Bundesliga

16.00 – Real Madrid vs. Villarreal – Liga de España

17.00 – España vs. Brasil – Mundial Sub 20

18.30 – Fluminense vs. Mineiro – Liga de Brasil

18.30 – Internacional vs. Botafogo – Liga de Brasil

19.00 – Atlético Tucumán vs. Platense – Liga Argentina

19.00 – Olimpia vs. Sportivo Ameliano – Torneo Clausura

20.00 – Argentina vs. Italia – Mundial Sub 20

21.00 – Corinthians vs. Mirassol – Liga de Brasil

21.15 – Lanús vs. San Lorenzo – Liga Argentina

22.00 – León vs. Toluca – Liga MX

Domingo 5 de Octubre

10.00 – Wolves vs. Brighton – Premier League

10.00 – Fiorentina vs. Roma – Serie A

11.15 – Sevilla vs. Barcelona – Liga de España

12.15 – Estrasburgo vs. Anger – Ligue 1

12.30 – Brentford vs. Manchester United – Premier League

13.00 – Napoli vs. Génova – Serie A

14.30 – Godoy Cruz vs. Independiente – Liga Argentina

15.45 – Lille vs. PSG – Ligue 1.

15.45 – Juventus vs. Milán – Serie A

16.00 – San Pablo vs. Palmeiras – Liga de Brasil

16.00 – Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid – Liga de España

17.30 – Guaraní vs. Tembetary – Torneo Clausura

18.30 – Juventude vs. Fortaleza – Liga de Brasil

19.00 – Boca Juniors vs. Newell’s – Liga Argentina

20.00 – Libertad vs. Trinidense – Torneo Clausura

20.00 – Nigeria vs. Colombia – Mundial Sub 20

21.15 – Rosario Central vs. River Plate – Liga Argentina

22.00 – LAFC vs. Atlanta United - MLS