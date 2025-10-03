Cartelera deportiva del fin de semana

Se viene un fin de semana de muchos partidos atractivos a nivel internacional. La atención central está puesta en la Premier League en donde Omar Alderete es uno de los protagonistas con el Sunderland.
Acá la cartelera completa.
Viernes 3 de octubre
17.00 – Ucrania vs. Paraguay – Mundial Sub 20
17.30 – Sportivo Luqueño vs. Sportivo 2 de Mayo – Torneo Clausura
20.00 – Egipto vs. Chile – Mundial Sub 20
20.00 – Cerro Porteño vs. Deportivo Recoleta – Torneo Clausura
Sábado 4 de Octubre
10.30 – Borussia Dortmund vs. Leipzig – Bundesliga
11.00 – Manchester United vs. Sunderland – Premier League
13.00- Inter vs. Cremonese – Serie A
13.30 – Chelsea vs. Liverpool – Premier League
13.30 – Frankfurt vs. Bayern Múnich – Bundesliga
16.00 – Real Madrid vs. Villarreal – Liga de España
17.00 – España vs. Brasil – Mundial Sub 20
18.30 – Fluminense vs. Mineiro – Liga de Brasil
18.30 – Internacional vs. Botafogo – Liga de Brasil
19.00 – Atlético Tucumán vs. Platense – Liga Argentina
19.00 – Olimpia vs. Sportivo Ameliano – Torneo Clausura
20.00 – Argentina vs. Italia – Mundial Sub 20
21.00 – Corinthians vs. Mirassol – Liga de Brasil
21.15 – Lanús vs. San Lorenzo – Liga Argentina
22.00 – León vs. Toluca – Liga MX
Domingo 5 de Octubre
10.00 – Wolves vs. Brighton – Premier League
10.00 – Fiorentina vs. Roma – Serie A
11.15 – Sevilla vs. Barcelona – Liga de España
12.15 – Estrasburgo vs. Anger – Ligue 1
12.30 – Brentford vs. Manchester United – Premier League
13.00 – Napoli vs. Génova – Serie A
14.30 – Godoy Cruz vs. Independiente – Liga Argentina
15.45 – Lille vs. PSG – Ligue 1.
15.45 – Juventus vs. Milán – Serie A
16.00 – San Pablo vs. Palmeiras – Liga de Brasil
16.00 – Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid – Liga de España
17.30 – Guaraní vs. Tembetary – Torneo Clausura
18.30 – Juventude vs. Fortaleza – Liga de Brasil
19.00 – Boca Juniors vs. Newell’s – Liga Argentina
20.00 – Libertad vs. Trinidense – Torneo Clausura
20.00 – Nigeria vs. Colombia – Mundial Sub 20
21.15 – Rosario Central vs. River Plate – Liga Argentina
22.00 – LAFC vs. Atlanta United - MLS