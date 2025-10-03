03 oct. 2025
Cartelera Deportiva

Cartelera deportiva del fin de semana

Como cada viernes te presentamos la agenda deportiva para este fin de semana.

Octubre 03, 2025 11:59 a. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 03.png

Alderete viene de marcar su primer gol en la Premier.

Se viene un fin de semana de muchos partidos atractivos a nivel internacional. La atención central está puesta en la Premier League en donde Omar Alderete es uno de los protagonistas con el Sunderland.

Acá la cartelera completa.

Viernes 3 de octubre

17.00 – Ucrania vs. Paraguay – Mundial Sub 20

17.30 – Sportivo Luqueño vs. Sportivo 2 de Mayo – Torneo Clausura

20.00 – Egipto vs. Chile – Mundial Sub 20

20.00 – Cerro Porteño vs. Deportivo Recoleta – Torneo Clausura

Sábado 4 de Octubre

10.30 – Borussia Dortmund vs. Leipzig – Bundesliga

11.00 – Manchester United vs. Sunderland – Premier League

13.00- Inter vs. Cremonese – Serie A

13.30 – Chelsea vs. Liverpool – Premier League

13.30 – Frankfurt vs. Bayern Múnich – Bundesliga

16.00 – Real Madrid vs. Villarreal – Liga de España

17.00 – España vs. Brasil – Mundial Sub 20

18.30 – Fluminense vs. Mineiro – Liga de Brasil

18.30 – Internacional vs. Botafogo – Liga de Brasil

19.00 – Atlético Tucumán vs. Platense – Liga Argentina

19.00 – Olimpia vs. Sportivo Ameliano – Torneo Clausura

20.00 – Argentina vs. Italia – Mundial Sub 20

21.00 – Corinthians vs. Mirassol – Liga de Brasil

21.15 – Lanús vs. San Lorenzo – Liga Argentina

22.00 – León vs. Toluca – Liga MX

Domingo 5 de Octubre

10.00 – Wolves vs. Brighton – Premier League

10.00 – Fiorentina vs. Roma – Serie A

11.15 – Sevilla vs. Barcelona – Liga de España

12.15 – Estrasburgo vs. Anger – Ligue 1

12.30 – Brentford vs. Manchester United – Premier League

13.00 – Napoli vs. Génova – Serie A

14.30 – Godoy Cruz vs. Independiente – Liga Argentina

15.45 – Lille vs. PSG – Ligue 1.

15.45 – Juventus vs. Milán – Serie A

16.00 – San Pablo vs. Palmeiras – Liga de Brasil

16.00 – Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid – Liga de España

17.30 – Guaraní vs. Tembetary – Torneo Clausura

18.30 – Juventude vs. Fortaleza – Liga de Brasil

19.00 – Boca Juniors vs. Newell’s – Liga Argentina

20.00 – Libertad vs. Trinidense – Torneo Clausura

20.00 – Nigeria vs. Colombia – Mundial Sub 20

21.15 – Rosario Central vs. River Plate – Liga Argentina

22.00 – LAFC vs. Atlanta United - MLS

Cartelera deportiva Fútbol Internacional Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cartelera deportiva D10 11 (1).png
Cartelera Deportiva
Cartelera con las miradas en la final del Mundial de Clubes
Un fin de semana cargado de definiciones marcan la cartelera deportiva.
Julio 11, 2025 10:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 04.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva con el retorno del fútbol paraguayo
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana ofrece el regreso del fútbol paraguayo como plato fuerte.
Julio 04, 2025 12:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 27.png
Cartelera Deportiva
Octavos del Mundial de Clubes en la Cartelera Deportiva
La Cartelera Deportiva del fin de semana te trae el inicio de los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA.
Junio 27, 2025 10:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 13.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva con el Mundial de Clubes
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana te trae la grilla de partidos para el fin de semana donde resalta el inicio del Mundial de Clubes.
Junio 13, 2025 09:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 30.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te presentamos la cartelera con los principales eventos del fin de semana.
Mayo 30, 2025 10:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 23.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes, te presentamos los principales eventos deportivos del fin de semana.
Mayo 23, 2025 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más