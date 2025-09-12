Cartelera deportiva con el derbi de Manchester

Como cada viernes en Cartelera Deportiva D10 te presentamos los partidos más resaltantes de este fin de semana.
Viernes 12/09:
16:30 Tembetary vs. Ameliano.
19:00 Racing vs. San Lorenzo.
19:00 2 de Mayo vs. Guaraní.
Sábado 13/09:
8:30 Arsenal vs. Nottingham Forest.
11:00 Newcastle vs. Wolves.
11:00 Crystal Palace vs. Sunderland.
11:00 Bournemouth vs. Brighton.
11:15 Real Sociedad vs. Real Madrid.
13:00 Juventus vs. Inter.
16:00 Brentford vs. Chelsea.
16:00 Atlético de Madrid vs. Villarreal.
16:30 General Caballero vs. Cerro Porteño.
18:30 Palmeiras vs. Internacional.
19:00 Luqueño vs. Libertad.
19:00 Estudiantes vs. River Plate.
21:00 Fluminense vs. Corinthians.
Domingo 14/09:
00:15 América vs. Chivas.
7:30 Roma vs. Torino.
10:00 Pisa SC vs. Udinense.
10:00 Burnley vs. Liverpool.
12:30 Manchester City vs. Manchester United.
15:45 Milan vs. Bologna.
16:00 Mineiro vs. Santos.
16:00 Barcelona vs. Valencia.
16:30 Nacional vs. Olimpia.
17:30 Sao Paulo vs. Botafogo.
17:30 Rosario Central vs. Boca Juniors.
19:00 Trinidense vs. Recoleta.