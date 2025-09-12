12 sept. 2025
Cartelera Deportiva

Cartelera deportiva con el derbi de Manchester

Como cada viernes te presentamos la cartelera deportiva del fin de semana cuyo atractivo principal es el derbi de Manchester entre el United y el City.

Septiembre 12, 2025 09:39 a. m. • 
Por Redacción D10
El derbi de Manchester será el principal atractivo este fin de semana.

Como cada viernes en Cartelera Deportiva D10 te presentamos los partidos más resaltantes de este fin de semana.

Viernes 12/09:

16:30 Tembetary vs. Ameliano.

19:00 Racing vs. San Lorenzo.

19:00 2 de Mayo vs. Guaraní.

Sábado 13/09:

8:30 Arsenal vs. Nottingham Forest.

11:00 Newcastle vs. Wolves.

11:00 Crystal Palace vs. Sunderland.

11:00 Bournemouth vs. Brighton.

11:15 Real Sociedad vs. Real Madrid.

13:00 Juventus vs. Inter.

16:00 Brentford vs. Chelsea.

16:00 Atlético de Madrid vs. Villarreal.

16:30 General Caballero vs. Cerro Porteño.

18:30 Palmeiras vs. Internacional.

19:00 Luqueño vs. Libertad.

19:00 Estudiantes vs. River Plate.

21:00 Fluminense vs. Corinthians.

Domingo 14/09:

00:15 América vs. Chivas.

7:30 Roma vs. Torino.

10:00 Pisa SC vs. Udinense.

10:00 Burnley vs. Liverpool.

12:30 Manchester City vs. Manchester United.

15:45 Milan vs. Bologna.

16:00 Mineiro vs. Santos.

16:00 Barcelona vs. Valencia.

16:30 Nacional vs. Olimpia.

17:30 Sao Paulo vs. Botafogo.

17:30 Rosario Central vs. Boca Juniors.

19:00 Trinidense vs. Recoleta.

