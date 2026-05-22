Cartelera Deportiva y la definición del vicecampeonato

La Cartelera Deportiva D10 trae los mejores partidos para este fin de semana donde se define al subcampeón del torneo Apertura del fútbol paraguayo.

Por Redacción D10
Ameliano, Cerro Porteño y Nacional pelean por el título de subcampeón del Apertura.

Como cada viernes te traemos la Cartelera Deportiva D10 del fin de semana donde te mostramos los mejores partidos. Resalta la definición del subcampeonato del torneo Apertura.

Viernes 22/05:

15:45 Fiorentina vs. Atalanta.

20:00 Unión vs. Independiente.

23:00 México vs. Ghana.

Sábado 23/05:

15:00 Bayern Múnich vs. Stuttgart

16:00 Real Madrid vs. Athletic de Bilbao.

16:00 Barcelona vs. Valencia.

16:00 Luqueño vs. Olimpia.

18:15 Recoleta vs. Guaraní.

19:00 Gremio vs. Santos.

21:00 Flamengo vs. Palmeiras.

Domingo 24/05:

12:00 Sunderland vs. Chelsea.

12:00 Brighton vs. Manchester United.

15:30 River Plate vs. Belgrano.

15:45 juventus vs. Torino.

17:00 Cerro Porteño vs. Rubio Ñu.

17:00 Nacional vs. Libertad.

17:00 Ameliano vs. Trinidense.

