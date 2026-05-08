08 may. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera Deportiva y el clásico español

Como cada viernes te presentamos la Cartelera Deportiva D10 que trae como plato fuerte el clásico del fútbol español entre Barcelona y el Real Madrid.

Mayo 08, 2026 11:04 a. m. • 
Por Redacción D10
Real Madrid y Barcelona se medirán en el clásico español.

Es viernes y en Cartelera Deportiva D10 te traemos la agenda de los mejores partidos para este fin de semana.

Resalta el clásico de España entre Barcelona y Real Madrid que podría sentenciar el título para los blaugranas.

Viernes 8 de mayo:

15:45 Torino vs. Sassuolo.

Sábado 9 de mayo:

8:30 Liverpool vs. Chelsea.

11:00 Sunderland vs. Manchester United.

11:00 Brighton vs. Wolverhampton.

13:00 Lazio vs. Inter

13:30 Manchester vs. Brentford.

13:30 Wolfburgo vs. Bayer Múnich.

17:45 2 de Mayo vs. Rubio Ñu.

19:00 Boca Juniors vs. Huracán.

20:00 Nacional vs. Trinidense.

Domingo 10 de mayo:

12:30 West Ham vs. Arsenal.

15:00 Rosario Central vs. Independiente.

15:45 Milan vs. Atalanta.

16:00 Barcelona vs. Real Madrid.

17:00 Estudiantes vs. Racing.

16:00 Angers vs. Strasburgo.

17:45 San Lorenzo vs. Olimpia.

19:00 River Plate vs. San Lorenzo.

20:00 Luqueño vs. Libertad.

21:30 Velez Sarsfield vs. Gimnasia.

Redacción D10
