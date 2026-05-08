Cartelera Deportiva y el clásico español

Es viernes y en Cartelera Deportiva D10 te traemos la agenda de los mejores partidos para este fin de semana.
Resalta el clásico de España entre Barcelona y Real Madrid que podría sentenciar el título para los blaugranas.
Viernes 8 de mayo:
15:45 Torino vs. Sassuolo.
Sábado 9 de mayo:
8:30 Liverpool vs. Chelsea.
11:00 Sunderland vs. Manchester United.
11:00 Brighton vs. Wolverhampton.
13:00 Lazio vs. Inter
13:30 Manchester vs. Brentford.
13:30 Wolfburgo vs. Bayer Múnich.
17:45 2 de Mayo vs. Rubio Ñu.
19:00 Boca Juniors vs. Huracán.
20:00 Nacional vs. Trinidense.
Domingo 10 de mayo:
12:30 West Ham vs. Arsenal.
15:00 Rosario Central vs. Independiente.
15:45 Milan vs. Atalanta.
16:00 Barcelona vs. Real Madrid.
17:00 Estudiantes vs. Racing.
16:00 Angers vs. Strasburgo.
17:45 San Lorenzo vs. Olimpia.
19:00 River Plate vs. San Lorenzo.
20:00 Luqueño vs. Libertad.
21:30 Velez Sarsfield vs. Gimnasia.