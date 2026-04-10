10 abr. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera Deportiva con partidazos

Llega la Cartelera Deportiva D10 con la agenda de los mejores partidos para este fin de semana.

Abril 10, 2026 09:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 10.png

Chelsea y Manchester City chocarán el domingo.

Como cada viernes te presentamos la Cartelera Deportiva D10 con los mejores partidos para este fin de semana.

Viernes 10/04:

15:45 Roma vs. Pisa.

16:00 Real Madrid vs. Girona.

18:15 2 de Mayo vs. Ameliano.

20:30 San Lorenzo vs. Guaraní.

Sábado 11/04:

11:00 Burnley vs. Brighton.

13:00 Milan vs. Udinese.

13:30 Barcelona vs. Espanyol.

15:45 Atalanta vs. Juventus.

18:15 Luqueño vs. Recoleta.

19:30 Boca Juniors vs. Independiente.

20:30 Cerro Porteño vs. Nacional.

Domingo 12/04:

12:30 Chelsea vs. Manchester City.

18:15 Rubio Ñu vs. Olimpia.

20:00 River vs. Racing.

20:30 Libertad vs. Trinidense.

Cartelera deportiva D10 Fútbol
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