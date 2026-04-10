Cartelera Deportiva con partidazos

Como cada viernes te presentamos la Cartelera Deportiva D10 con los mejores partidos para este fin de semana.
Viernes 10/04:
15:45 Roma vs. Pisa.
16:00 Real Madrid vs. Girona.
18:15 2 de Mayo vs. Ameliano.
20:30 San Lorenzo vs. Guaraní.
Sábado 11/04:
11:00 Burnley vs. Brighton.
13:00 Milan vs. Udinese.
13:30 Barcelona vs. Espanyol.
15:45 Atalanta vs. Juventus.
18:15 Luqueño vs. Recoleta.
19:30 Boca Juniors vs. Independiente.
20:30 Cerro Porteño vs. Nacional.
Domingo 12/04:
12:30 Chelsea vs. Manchester City.
18:15 Rubio Ñu vs. Olimpia.
20:00 River vs. Racing.
20:30 Libertad vs. Trinidense.