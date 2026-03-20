Cartelera deportiva del fin de semana

El fin de semana llega con una agenda importantes de partidos a nivel internacional, mientras que en el plano local la atención se centra en el inicio de la segunda rueda del torneo Apertura 2026.
Acá la cartelera completa
Viernes 20 de marzo de 2026
14.30 – Cagliari vs. Napoli – Serie A
16.30 – Leipzig vs. Hoffenheim - Bundesliga
17.00 – Bournemouth vs. Manchester United – Premier League
21.00 – Racing Louisville vs. Washington Spirit – NWSL
Sábado 21 de marzo
09.30 – Brighton vs. Liverpool – Premier League
11.00 – Parma vs. Cremonese - Serie A
11.30 – Bayern Múnich vs. FC. Unión Berlín – Bundesliga
12.00 – Queens Park Rangers vs. Portsmouth – Championship
14.00 – Milan vs. Torino – Serie A
14.30 – Everton vs. Chelsea - Premier League
14.30 – Borussia Dortmund vs. Hamburgo – Bundesliga
15.30 – Vélez vs. Lanús – Liga Argentina
16.00 – Bragantino vs. Botafogo – Brasileirão
16.45 – Juventus vs. Sassuolo - Serie A
17.00 – Nice vs. PSG – Ligue 1
18.30 – Guaraní vs. Olimpia – Torneo Apertura
20.00 – Independiente vs. Talleres – Liga Argentina
20.30 – Atlanta United vs. D.C United – MLS
20.30 – Libertad vs. Cerro Porteño – Torneo Apertura
21.00 – São Paulo vs. Palmeiras – Brasileirão
22.15 – Belgrano vs. Racing – Liga Argentina
23.30 – Vancouver vs. San José – MLS
Domingo 22 de marzo
09.00 – Newcastle vs. Sunderland – Premier League
10.00 – Barcelona vs. Rayo Vallecano – Liga de España
11.00 – Bologna vs. Lazio – Serie A
13.15 – Marsella vs. Lille – Ligue 1
13.30 – Arsenal vs. Manchester City – Final, Copa de la Liga Inglesa
14.00 – New York City vs. Inter Miami - MLS
14.00 – Roma vs. Lecce – Serie A
16.00 – Vasco Da Gama vs. Gremio – Brasileirão
16.45 – Fiorentina vs. Inter – Serie A
16.45 – Nantes vs. Estrasburgo – Ligue 1
17.00 – Real Madrid vs. Atlético de Madrid – Liga de España
17.45 – Estudiantes de Río Cuarto vs. River Plate – Liga Argentina
18.30 – Sportivo San Lorenzo vs. Nacional – Torneo Apertura
18.30 – Internacional vs. Chapecoense – Brasileirão
20.30 – Boca Juniors vs. Instituto – Liga Argentina
20.30 – Corinthians vs. Flamengo – Brasileirão
20.30 – Sportivo Luqueño vs. Sportivo 2 de Mayo – Torneo Apertura