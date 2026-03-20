20 mar. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera deportiva del fin de semana

Como cada viernes te acercamos la agenda con los principales eventos del fin de semana.

Marzo 20, 2026 12:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso lleva un buen presente en el Estrasburgo.

El fin de semana llega con una agenda importantes de partidos a nivel internacional, mientras que en el plano local la atención se centra en el inicio de la segunda rueda del torneo Apertura 2026.

Acá la cartelera completa

Viernes 20 de marzo de 2026

14.30 – Cagliari vs. Napoli – Serie A

16.30 – Leipzig vs. Hoffenheim - Bundesliga

17.00 – Bournemouth vs. Manchester United – Premier League

21.00 – Racing Louisville vs. Washington Spirit – NWSL

Sábado 21 de marzo

09.30 – Brighton vs. Liverpool – Premier League

11.00 – Parma vs. Cremonese - Serie A

11.30 – Bayern Múnich vs. FC. Unión Berlín – Bundesliga

12.00 – Queens Park Rangers vs. Portsmouth – Championship

14.00 – Milan vs. Torino – Serie A

14.30 – Everton vs. Chelsea - Premier League

14.30 – Borussia Dortmund vs. Hamburgo – Bundesliga

15.30 – Vélez vs. Lanús – Liga Argentina

16.00 – Bragantino vs. Botafogo – Brasileirão

16.45 – Juventus vs. Sassuolo - Serie A

17.00 – Nice vs. PSG – Ligue 1

18.30 – Guaraní vs. Olimpia – Torneo Apertura

20.00 – Independiente vs. Talleres – Liga Argentina

20.30 – Atlanta United vs. D.C United – MLS

20.30 – Libertad vs. Cerro Porteño – Torneo Apertura

21.00 – São Paulo vs. Palmeiras – Brasileirão

22.15 – Belgrano vs. Racing – Liga Argentina

23.30 – Vancouver vs. San José – MLS

Domingo 22 de marzo

09.00 – Newcastle vs. Sunderland – Premier League

10.00 – Barcelona vs. Rayo Vallecano – Liga de España

11.00 – Bologna vs. Lazio – Serie A

13.15 – Marsella vs. Lille – Ligue 1

13.30 – Arsenal vs. Manchester City – Final, Copa de la Liga Inglesa

14.00 – New York City vs. Inter Miami - MLS

14.00 – Roma vs. Lecce – Serie A

16.00 – Vasco Da Gama vs. Gremio – Brasileirão

16.45 – Fiorentina vs. Inter – Serie A

16.45 – Nantes vs. Estrasburgo – Ligue 1

17.00 – Real Madrid vs. Atlético de Madrid – Liga de España

17.45 – Estudiantes de Río Cuarto vs. River Plate – Liga Argentina

18.30 – Sportivo San Lorenzo vs. Nacional – Torneo Apertura

18.30 – Internacional vs. Chapecoense – Brasileirão

20.30 – Boca Juniors vs. Instituto – Liga Argentina

20.30 – Corinthians vs. Flamengo – Brasileirão

20.30 – Sportivo Luqueño vs. Sportivo 2 de Mayo – Torneo Apertura

