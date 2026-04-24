Cartelera deportiva del fin de semana

Es viernes y en D10 tenemos la Cartelera Deportiva para este fin de semana de los mejores encuentros que tendremos en disputa.
Viernes 24/04:
16:00 Real Madrid vs. Betis.
16:00 Sunderland vs. Nottingham Forest.
17:45 Recoleta vs. Nacional.
20:00 Cerro Porteño vs. Ameliano.
Sábado 25/04:
11:00 Wolves vs. Tottenham.
11:00 Liverpool vs. Crystal Palace.
11:15 Getafe vs. Barcelona.
13:15 Manchester City vs. Southampton.
13:30 Arsenal vs. Newcastle.
17:45 Luqueño vs. Trinidense.
20:00 Libertad vs. Olimpia.
Domingo 26/04:
10:00 Loriet vs. Estrasburgo.
11:00 Chelsea vs. Leeds United.
13:00 Torino vs. Inter.
15:45 Milan vs. Juventus.
17:45 2 de Mayo vs. Guaraní.
20:00 San Lorenzo vs. Rubio Ñu.