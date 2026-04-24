24 abr. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera Deportiva del fin de semana

Como cada viernes te presentamos la Cartelera Deportiva D10 del fin de semana para que vayas tomando nota de los mejores partidos.

Abril 24, 2026 09:21 a. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso dirá presente en la Ligue 1 con el Estrasburgo.

Es viernes y en D10 tenemos la Cartelera Deportiva para este fin de semana de los mejores encuentros que tendremos en disputa.

Viernes 24/04:

16:00 Real Madrid vs. Betis.

16:00 Sunderland vs. Nottingham Forest.

17:45 Recoleta vs. Nacional.

20:00 Cerro Porteño vs. Ameliano.

Sábado 25/04:

11:00 Wolves vs. Tottenham.

11:00 Liverpool vs. Crystal Palace.

11:15 Getafe vs. Barcelona.

13:15 Manchester City vs. Southampton.

13:30 Arsenal vs. Newcastle.

17:45 Luqueño vs. Trinidense.

20:00 Libertad vs. Olimpia.

Domingo 26/04:

10:00 Loriet vs. Estrasburgo.

11:00 Chelsea vs. Leeds United.

13:00 Torino vs. Inter.

15:45 Milan vs. Juventus.

17:45 2 de Mayo vs. Guaraní.

20:00 San Lorenzo vs. Rubio Ñu.

