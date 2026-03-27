27 mar. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera deportiva del fin de semana

Como cada viernes, te acercamos la agenda con los principales juegos a disputarse este fin de semana.

Marzo 27, 2026 11:07 a. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 27 (1).png

Julio Enciso, estará presente frente a Grecia.

El fútbol internacional gana escena. Varias selecciones aprovechan para ponerse a prueba de cara la Copa del Mundo, nutriendo la agenda con varios partidos atractivos.

La Albirroja es una de ellas que mide este viernes 27 de marzo a las 16.00 a Grecia en el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas. El duelo será clave para Gustavo Alfaro que buscará probar a varios jugadores.

Acá la agenda completa

Viernes 27 de marzo

16.00 – Grecia vs. Paraguay – Amistoso Internacional

16.45 – Inglaterra vs. Uruguay – Amistoso Internacional

16.45 – Países Bajos vs. Noruega – Amistoso Internacional

16.45 – Suiza vs. Alemania – Amistoso Internacional

17.00 – España vs. Serbia – Amistoso Internacional

17.15 - Marruecos vs. Ecuador – Amistoso Internacional

18.30 – Nacional vs. Sportivo Luqueño – Torneo Apertura

20.15 – Argentina vs. Mauritania – Amistoso Internacional

20.30 – Sportivo Ameliano vs. Libertad – Torneo Apertura

Sábado 28 de marzo

11.00 – Corea del Sur vs. Costa de Marfil – Amistoso Internacional

16.30 - Estados Unidos vs. Bélgica – Amistoso Internacional

18.30 – Olimpia vs. Sportivo 2 de Mayo – Torneo Apertura

20.30 – Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo – Torneo Apertura

22.00 – México vs. Portugal – Amistoso Internacional

Domingo 29 de marzo

16.00 – Colombia vs. Francia – Amistoso Internacional

18.10 – Internacional vs. Júnior – Liga de Colombia

19.00 – Guaraní vs. Sportivo Trinidense – Torneo Apertura

19.30 – Athletico Paranaense vs. Botafogo -Brasileirão

Cartelera deportiva Fútbol Internacional Selección Paraguaya
Redacción D10
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