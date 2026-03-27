Cartelera deportiva del fin de semana

El fútbol internacional gana escena. Varias selecciones aprovechan para ponerse a prueba de cara la Copa del Mundo, nutriendo la agenda con varios partidos atractivos.
La Albirroja es una de ellas que mide este viernes 27 de marzo a las 16.00 a Grecia en el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas. El duelo será clave para Gustavo Alfaro que buscará probar a varios jugadores.
Acá la agenda completa
Viernes 27 de marzo
16.00 – Grecia vs. Paraguay – Amistoso Internacional
16.45 – Inglaterra vs. Uruguay – Amistoso Internacional
16.45 – Países Bajos vs. Noruega – Amistoso Internacional
16.45 – Suiza vs. Alemania – Amistoso Internacional
17.00 – España vs. Serbia – Amistoso Internacional
17.15 - Marruecos vs. Ecuador – Amistoso Internacional
18.30 – Nacional vs. Sportivo Luqueño – Torneo Apertura
20.15 – Argentina vs. Mauritania – Amistoso Internacional
20.30 – Sportivo Ameliano vs. Libertad – Torneo Apertura
Sábado 28 de marzo
11.00 – Corea del Sur vs. Costa de Marfil – Amistoso Internacional
16.30 - Estados Unidos vs. Bélgica – Amistoso Internacional
18.30 – Olimpia vs. Sportivo 2 de Mayo – Torneo Apertura
20.30 – Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo – Torneo Apertura
22.00 – México vs. Portugal – Amistoso Internacional
Domingo 29 de marzo
16.00 – Colombia vs. Francia – Amistoso Internacional
18.10 – Internacional vs. Júnior – Liga de Colombia
19.00 – Guaraní vs. Sportivo Trinidense – Torneo Apertura
19.30 – Athletico Paranaense vs. Botafogo -Brasileirão