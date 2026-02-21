Recoleta festeja en el Norte

El Deportivo Recoleta, que venía de una dura derrota la fecha pasada ante el Sportivo Luqueño, se repuso al derrotar por 1-0 al Sportivo 2 de Mayo en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero por la fecha 6 del torneo Apertura 2026.

El equipo canario que dirige Jorge González encontró el gol a los 15 minutos por intermedio de Nicolás Marotta, que aprovechó un buen tiro de esquina desde la derecha para aparecer por el área y sacar un disparo que se metió junto al palo derecho del arco de Ángel Martínez.

El gol hizo crecer en confianza a la visita, que se mostró mejor con la pelota ante un impreciso equipo de Eduardo Ledesma.

En la complementaria el partido mucho no cambió. El Funebrero estuvo mucho más cerca del segundo que el “2” del empate. Recién sobre el final se animó un poco más el cuadro local, pero no le alcanzó.

Fue triunfo del equipo de Recoleta, que escala en la clasificación y ahora se ubica con 11 unidades. El elenco norteño, por su parte, aún no puede ganar en el torneo local.