20 feb. 2026
Torneo Apertura

Recoleta festeja en el Norte

Deportivo Recoleta se hizo fuerte en el Río Parapití y derrotó por 1-0 al 2 de Mayo este viernes.

Febrero 20, 2026 10:28 p. m.
elrecco.jfif

Buena victoria de Recoleta en el Río Parapití.

Foto: APF.

El Deportivo Recoleta, que venía de una dura derrota la fecha pasada ante el Sportivo Luqueño, se repuso al derrotar por 1-0 al Sportivo 2 de Mayo en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero por la fecha 6 del torneo Apertura 2026.

El equipo canario que dirige Jorge González encontró el gol a los 15 minutos por intermedio de Nicolás Marotta, que aprovechó un buen tiro de esquina desde la derecha para aparecer por el área y sacar un disparo que se metió junto al palo derecho del arco de Ángel Martínez.

El gol hizo crecer en confianza a la visita, que se mostró mejor con la pelota ante un impreciso equipo de Eduardo Ledesma.

En la complementaria el partido mucho no cambió. El Funebrero estuvo mucho más cerca del segundo que el “2” del empate. Recién sobre el final se animó un poco más el cuadro local, pero no le alcanzó.

Fue triunfo del equipo de Recoleta, que escala en la clasificación y ahora se ubica con 11 unidades. El elenco norteño, por su parte, aún no puede ganar en el torneo local.

2 de Mayo Recoleta Torneo Apertura
Más contenido de esta sección
Juan Núñez_65786029.jpg
Torneo Apertura
Viernes de intenso fútbol de Primera
Dos atractivos partidos nos tiene preparados la calurosa agenda de viernes en la máxima categoría, uno de ellos se disputará en la capital del país y el otro juego en el Norte.
Febrero 20, 2026 08:23 a. m.
 · 
Redacción D10
bgsg.jfif
Torneo Apertura
Nacional y Ameliano se frenan en la Visera
A Nacional se le escapó el triunfo sobre el final y cedió un empate 1-1 ante Ameliano en el Arsenio Erico.
Febrero 19, 2026 10:30 p. m.
Nestor camacho trinidense
Torneo Apertura
San Lorenzo consigue su primer punto en el Apertura
San Lorenzo y Sportivo Trinidense empataron 1-1 en el Gunther Vogel.
Febrero 19, 2026 08:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Árbitro
Torneo Apertura
Los árbitros para el viernes
Mientras se sigue aguardando por el árbitro del superclásico, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces que estarán en los juegos del viernes, por la sexta fecha del Torneo Apertura.
Febrero 19, 2026 05:40 p. m.
 · 
Redacción D10
NAC-AME.png
Torneo Apertura
Nacional vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Nacional, líder del torneo Apertura, recibe desde las 20:30 al Sportivo Ameliano en el Arsenio Erico por la fecha 6. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Febrero 19, 2026 04:48 p. m.
SAN-TRI.png
Torneo Apertura
San Lorenzo vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso
La fecha 6 se abre en el Gunther Vogel con el juego entre San Lorenzo y Sportivo Trinidense. No te pierdas el paso a paso del compromiso.
Febrero 19, 2026 04:39 p. m.
Carga Más