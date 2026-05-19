19 may. 2026
Fútbol Paraguayo

Wainer quiere que Cerro pague una deuda

El abogado Gerardo Acosta comentó se iniciaron medidas para cobrar una deuda que Cerro Porteño tiene con Gabriel Wainer y aclaró que no se trata de una demanda.

Mayo 19, 2026 01:56 p. m. • 
Por Redacción D10
Gabriel Wainer dejó Cerro Porteño debido a las elecciones que se aproximaban en ese entonces.

Gabriel Wainer fue gerente deportivo de Cerro Porteño hasta diciembre de 2025 tras un año en el cargo, y hoy espera cobrar un monto que el club le adeuda. Ante esto, su abogado Gerardo Acosta aclaró “que no es una demanda”.

Añadió que la “presentación que hicimos al Poder Judicial, que ni siquiera fue notificada a Cerro Porteño aún”. El abogado lamentó que estos documentos se hayan filtrado. “Ni siquiera tengo una providencia del juez que admita el trámite de la presentación que hicimos. No puedo decir qué va a pasar. Puede que lo admita, que declare improcedente”, acotó.

Fue un acuerdo y nosotros esperamos que se honre el acuerdo en su momento”, sostuvo. De acuerdo con el documento filtrado, Cerro Porteño debe pagar USD 70.733 más los gastos de justicia.

Cerro Porteño Gabriel Wainer
Redacción D10
