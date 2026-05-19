Wainer quiere que Cerro pague una deuda

Gabriel Wainer fue gerente deportivo de Cerro Porteño hasta diciembre de 2025 tras un año en el cargo, y hoy espera cobrar un monto que el club le adeuda. Ante esto, su abogado Gerardo Acosta aclaró “que no es una demanda”.
Añadió que la “presentación que hicimos al Poder Judicial, que ni siquiera fue notificada a Cerro Porteño aún”. El abogado lamentó que estos documentos se hayan filtrado. “Ni siquiera tengo una providencia del juez que admita el trámite de la presentación que hicimos. No puedo decir qué va a pasar. Puede que lo admita, que declare improcedente”, acotó.
“Fue un acuerdo y nosotros esperamos que se honre el acuerdo en su momento”, sostuvo. De acuerdo con el documento filtrado, Cerro Porteño debe pagar USD 70.733 más los gastos de justicia.