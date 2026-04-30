Caracas complica situación de Racing y sigue tras la sombra de Botafogo

La tercera fecha en el grupo resultó nefasta para el Grupo E, pues Independiente Petrolero enlazó su tercera derrota y yace sin puntos y muy pocas posibilidades en el último puesto.

El partido jugado en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela resultó aburrido en el primer tiempo, sin claridad ofensiva para generar oportunidades de gol.

Los visitantes pudieron ponerse en ventaja con un penalti a los 20 minutos que Gabriel Rojas ejecutó sin fuerza y permitió el lucimiento del guardameta Frankarlos Benítez.

Para el segundo tiempo, Caracas pisó el acelerador y pronto, en el minuto 47, inclinó la balanza con un golazo de Jesús Yendis tras una vistosa maniobra individual.

Pocos minutos después, Racing pudo empatar a través de Tomás Pérez, pero el travesaño devolvió el remate.

Ambos equipos tuvieron un par de jugadas más para irse arriba, pero a Caracas le costó definir, mientras que el club argentino se encontró con el portero Benítez, figura de la noche.

La cuarta jornada comenzará el próximo martes, cuando Caracas visitará a Independiente Petrolero en la ciudad boliviana de Sucre, mientras que Racing lo hará en Río de Janeiro frente a Botafogo. EFE