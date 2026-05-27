26 may. 2026
Copa Sudamericana

¡Histórica clasificación de Recoleta!

Recoleta logró la hazaña, derrotó a San Lorenzo de Almagro en su propio estadio y se clasificó de manera invicta a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

Mayo 26, 2026 11:39 p. m. • 
Por Redacción D10
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Recoleta se clasificó a octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

@recoleta_club

Lo que parecía misión imposible al conocerse los rivales de Recoleta en la fase de grupos terminó siendo una realidad, el humilde equipo funebrero se clasificó a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

El martes 26 de mayo quedará marcada en la memoria de todos los hinchas de Recoleta que venció 1-0 a San Lorenzo de Almagro en su mismísimo estadio Nuevo Gasómetro y se clasificaron invictos a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

El goleador Alan Wlk convirtió a los 36 minutos del partido el solitario gol del partido para el equipo de Jorge González con un fuerte disparo al primer palo de Orlando Gill.

Recoleta pudo aumentar la diferencia pero no tuvo efectividad. En el segundo tiempo se dedicó a defender y lo hizo con gran valentía para obtener la hazaña, clasificarse a los octavos de final de la Sudamericana.

Sobre el final, Recoleta pudo poner el 2-0 con el penal que cometió Orlando Gill pero el portero paraguayo subsanó su error desviando la ejecución de Alan Wlk que no pude

Recoleta sigue invicto, clasificó a octavos con 8 puntos producto de 5 empates seguidos y esta victoria ante San Lorenzo que quedará en la historia.

Por este mismo grupo, Santos derrotó 3-0 a Deportivo Cuenca. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Recoleta 8 puntos, Santos 7 (playoff), San Lorenzo 7 y Cuenca 6.

Recoleta San Lorenzo Copa Sudamericana
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