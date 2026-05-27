Una importante bolsa de premios para Recoleta

El Deportivo Recoleta dio la gran nota en la Copa Sudamericana al imponerse en condición de visitante frente al San Lorenzo de Almagro y conseguir su clasificación para los octavos de final como ganador de su grupo e invicto.

El Canario, con gol de Allan Wlk, sumó su primera victoria en la instancia y con esos puntos llegó a 8 unidades para quedarse en lo más alto de la tabla.

Hasta el momento, el cuadro paraguayo se alzó con USD. 1.875.000 que se dividen en 250.000 por superar fase previa, 900.000 por acceder a fase de grupos, 125.000 por mérito deportivo y 600.000 por avanzar entre los 16 mejores.

El próximo viernes el cuadro de Recoleta conocerá a su posible rival en la instancia que saldrá de uno de los play-offs.

