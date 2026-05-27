Olimpia va por sellar el pasaporte

Olimpia cierra el semestre buscando cumplir con el segundo objetivo trazado, el de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Esta noche, desde las 19:00, recibe al Audax Italiano en el estadio Defensores del Chaco, que mostrará un gran marco.

El Franjeado ganando o empatando se asegura su clasificación a la siguiente etapa en el primer lugar, evitando la serie de los playoff que le permitirá planificar con más tiempo su calendario para la segunda etapa del presente año. Si bien el entrenador Pablo Sánchez manejó ciertas dudas en defensa, para el compromiso arriba con lo mejor de su plantel, que ya planea potenciar el grupo para afrontar los próximos desafíos.

El Decano quiere sellar con una victoria su pase, que también le sirva en el aspecto económico, ya que la organización premia con la suma de 125.000 dólares por victorias.

En tanto, el equipo trasandino necesita un resultado positivo para seguir avanzando, ya que con el empate deberá aguardar lo que ocurra en simultáneo con Vasco y Barracas.

CIFRA. 8 goles suma Olimpia en la Copa Sudamericana, sumando compromisos por fase de grupos y fase previa.