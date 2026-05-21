Olimpia remonta y queda a un paso de octavos en la Sudamericana

Olimpia cumplió como local, al vencer al Vasco Da Gama de Brasil por 3-1, en la penúltima fecha de la Copa Sudamericana, para pasar a liderar su serie y quedar a un paso de los octavos de final.

Sufrida definición, principalmente por la falta de definición en la primera parte, ya que Muy lejos de parecer un clásico equipo de Brasil, el Vasco renunció al protagonismo, por lo que la aglomeración en propio campo hizo a que el Decano tenga decisiones erradas, principalmente para la generación de juego asociado, ya que las acciones largas hicieron a que en las divididas siempre triunfe el equipo visitante.

A la falta de efectividad se le sumó la frustración de cerrar la primera etapa abajo, por lo que en la complementaria, antes del empate, el local pudo recibir el segundo embate, pero la inoperancia y el bajo nivel del Vasco hizo a que el Decano tenga tiempo de reacción, en el tiempo justo para cerrar con un triunfo clave.

Aparecieron los goleadores, que sirve como envión para Olimpia, de cara al último juego que tendrá en el semestre, ante el Audax Italiano de local, ya que repitiendo carácter al que le puede sumar algo más de juego, tranquilamente puede abrochar el segundo objetivo, el avanzar como líder a los octavos en la Sudamericana.