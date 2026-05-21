21 may. 2026
Copa Sudamericana

Cambian horario del partido Olimpia vs. Audax Italiano

La Conmebol anunció este jueves el cambio de horario del partido entre Olimpia y Audax Italiano, correspondiente al último juego del Grupo G de la Sudamericana.

Mayo 21, 2026 03:29 p. m. • 
Por Redacción D10
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Sebastián Ferreira, Hugo Sandoval y Mateo Gamarra se sacan una foto luego de la victoria de Olimpia contra el Vasco da Gama.

Foto: Olimpia

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó este jueves sobre el cambio de horario del partido de Olimpia y Audax por la Sudamericana 2026.

El juego comenzará finalmente a las 19:00 hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco. Es decir, dos horas y media antes de lo programado inicialmente por la entidad del fútbol sudamericano.

En este juego, que se jugará en simultáneo al Vasco da Gama vs. Barracas Central, en Brasil, el cuadro paraguayo buscará quedarse con el liderato de la llave.

El equipo dirigido por Pablo Vitamina Sánchez necesita solamente un punto para terminar en lo más alto y avanzar a los octavos de final. En caso de caer, no lo tiene que hacer por dos goles de diferencia, ya que podría quedarse fuera de todo.

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Redacción D10
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