Recoleta juega por un paso histórico

Hoy, desde las 21:30, el Canario afrontará uno de los juegos más importantes de su historia, visitará a San Lorenzo de Almagro (7) en el estadio Pedro Bidegain de Buenos Aires y contará con arbitraje colombiano encabezado por Carlos Ortega.

Recoleta llega invicto a la definición del grupo después de empatar sus cinco partidos disputados hasta aquí. Esa seguidilla de igualdades obliga ahora al Canario a conseguir una victoria sí o sí en territorio argentino para poner su pie en los octavos de final de la competencia continental.

El equipo de Jorge González ha demostrado personalidad en su primer torneo internacional. En la fecha anterior consiguió un valioso empate (2-2) vs. Dpvo. Cuenca en la altura de Ecuador. Mientras que contra el cuadro azulgrana de Buenos Aires, en la ida, Recoleta igualó 1-1 en Asunción.

CIFRA. 7 puntos tiene San Lorenzo; Dpvo. Cuenca 6; Recoleta 5 y Santos con 4. Esta fecha se define la clasificación.