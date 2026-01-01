Bryan Bentaberry es nuevo jugador de Olimpia

Olimpia sigue sumando refuerzos para lo que será el 2026. El franjeado buscará lavarse la cara tras un 2025 para el olvido, es por eso que ya ha confirmado a varios futbolistas.

La última adquisición de Olimpia se llama Bryan Bentaberry, defensor central uruguayo de 28 años proveniente del Mushuc Runa de Ecuador.

El futbolista charrúa estuvo cerca de llegar a Olimpia a mediados del 2025, con Ever Hugo Almeida como jugador pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. En esta ocasión, sí.

Bryan Bentaberry es el séptimo refuerzo de Olimpia. Antes ya fueron anunciados: Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva, Aníbal Chalá y Juan Fernando Alfaro.