01 ene. 2026
Olimpia

Bryan Bentaberry es nuevo jugador de Olimpia

El uruguayo Bryan Bentaberry es nueva incorporación de Olimpia para la temporada 2026.

Enero 01, 2026 05:53 a. m. • 
Por Redacción D10
20260101_054037.jpg

Bryan Bentaberry, defensor uruguayo que llega a Olimpia.

Olimpia sigue sumando refuerzos para lo que será el 2026. El franjeado buscará lavarse la cara tras un 2025 para el olvido, es por eso que ya ha confirmado a varios futbolistas.

La última adquisición de Olimpia se llama Bryan Bentaberry, defensor central uruguayo de 28 años proveniente del Mushuc Runa de Ecuador.

El futbolista charrúa estuvo cerca de llegar a Olimpia a mediados del 2025, con Ever Hugo Almeida como jugador pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. En esta ocasión, sí.

Bryan Bentaberry es el séptimo refuerzo de Olimpia. Antes ya fueron anunciados: Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva, Aníbal Chalá y Juan Fernando Alfaro.

Olimpia Bryan Bentaberry Torneo Apertura
Redacción D10
