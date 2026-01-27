Vitamina Sánchez cambia medio equipo

Olimpia, que debutó en el torneo Apertura 2026 con una gran victoria por 2-1 sobre Guaraní en el Defensores del Chaco, se prepara para lo que será su segunda presentación, este miércoles ante el Sportivo 2 de Mayo en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Para dicho encuentro, Pablo Vitamina Sánchez prepara varias modificaciones, algunas obligadas, otras por disposición técnica.

Fernando Cardozo se perfila para ser el reemplazante del expulsado Raúl Cáceres en el lateral derecho, mientras que Gustavo Vargas jugaría por Juan Vera en la zaga central acompañando a Mateo Gamarra.

Otra variante que se perfila es la del ecuatoriano Aníbal Chalá por Alan Rodríguez en el sector izquierdo de la defensa.

En el mediocampo, Alex Franco jugaría en lugar de Richard Ortiz e Iván Leguizamón lo haría por Rodney Redes en la ofensiva.

Pasando en limpio, el más probable onceno decano sería con: Gastón Olveira; Fernando Cardozo, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón.