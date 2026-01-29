Pablo Sánchez explicó el porqué de los cinco cambios

En el 2 de Mayo 1-1 Olimpia, el cuadro decano arrancó con un onceno distinto al que debutó en el Torneo Apertura. Ante esto, el técnico Pablo Sánchez explicó por qué diseñó tal equipo para la segunda fecha.

“La rotación tenía que ver con empezar a ver a otros jugadores. Queríamos ver cómo iba a ser la actuación de (Aníbal) Chalá en un partido oficial y lo hizo muy bien. Fer (Fernando) Cardozo en la pretemporada se ganó esta posibilidad de jugar en lugar de Raúl (Cáceres) por la expulsión”, indicó.

El técnico añadió: “Los cambios del equipo inicial tenían que ver que entendemos que Juanfer (Juan Fernando Alfaro) físicamente es un jugador muy dotado, había jugado el otro día hasta los 70 minutos por lo cual había descansado más que Richard (Ortiz) y queríamos frescura en ese lugar. Richard había hecho un esfuerzo muy grande”.

En conferencia de prensa, el estratega dijo que Hugo Quintana “lo hizo muy bien en el partido anterior y entendemos que es muy importante en la parte ofensiva nuestra, uno de los jugadores más determinantes, y lo queríamos acompañar con Alex Franco que entró muy bien el otro día”.

También señaló que Iván Leguizamón “entró muy bien, fue determinante, es un tipo muy rápido, disfrutó del uno a uno y queríamos darle una posibilidad. Eduardo (Delmás) hizo un buen partido, repitió un buen partido y Sebas (Sebastián Ferreira) no tuvo la eficacia del otro día, que arrancó con el pie derecho”.

“Tutu (Gustavo Vargas) y (Mateo) Gamarra otra vez estuvieron bien (…) Me da mucha satisfacción que el equipo a través de los cambios que hacemos no pierda la consistencia, no deje de ser ofensivo”, sentenció.