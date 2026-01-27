26 ene. 2026
Olimpia

Sebastián Ferreira apunta a su mejor versión a fuerza de goles

El atacante, que convirtió en el triunfo ante Guaraní, expuso que el apoyo va a ser clave para lograr objetivos con el Franjeado.

Enero 26, 2026 09:35 p. m. • 
Por Redacción D10
OLIMPIA vs. GUARANI_29_65277746.jpg

Sebastián Ferreira celebra su gol ante Guaraní.

Foto: Dardo Ramírez - Última Hora

Sebastián Ferrira, delantero de Olimpia, llegó a su gol número 50 en la victoria del Decano ante Guaraní por 2-1, en el inicio de Apertura 2026.

El atacante valoró el arranque de torneo, remarcando que el iniciar temprano con los trabajos precompetitivos fue clave, a lo que expuso: “Esto es Olimpia. Olimpia siempre demuestra lo grande que es, la hinchada que tiene. Si bien el torneo pasado no nos fue muy bien, ahora con el apoyo de la gente vamos a estirar el carro para el mismo lado, que es salir campeón”.

El atacante aseguró que el apoyo también es fundamental, sumando: “La hinchada nos acompañó como siempre y estuvimos a la altura de este primer partido. Esperamos el apoyo de la gente en todo el campeonato, que nosotros vamos a poner de nuestra parte en la cancha”.

Con respecto a la posible llegada de una competencia, otro centrodelantero, Seba expuso: “Si viene un ‘9' que aporte, bienvenido sea, pero nosotros también somos conscientes del equipo que tenemos, creo que si agarramos nuestra mejor versión en cada puesto los jugadores yo creo que estamos para pelear cosas importantes”, sumando: “Tenemos el torneo local, tenemos la Sudamericana, así que si cada uno agarra su mejor versión, yo creo que nos irá súper bien”.

El próximo partido de Olimpia será este miércoles ante 2 de Mayo desde las 20:15 en Pedro Juan Caballero.

