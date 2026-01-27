27 ene. 2026
Olimpia

Raúl Cáceres rompe el silencio tras su expulsión

El defensor Raúl Cáceres se refirió a su debut oficial con la camiseta de Olimpia en la victoria ante Guaraní donde terminó expulsado.

Enero 27, 2026 09:32 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-25 at 20.06.23.jpeg

Raúl Cáceres vio la roja por un codazo al rostro de Alcides Barbote.

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

Olimpia venció 2-1 a Guaraní en el inicio del torneo Apertura 2026 en un partido marcado por la expulsión del defensor Raúl Cáceres que significó un gran esfuerzo del equipo de Pablo Vitamina Sánchez para quedarse con el triunfo jugando con uno menos gran parte del encuentro.

El defensor franjeado rompió el silencio tras el debut dejando un mensaje en sus redes sociales. “Felicitaciones a todo el equipo por la gran victoria. Este es el camino. Feliz por volver a vestir esta camiseta luego de mucho tiempo, pero triste por la expulsión y dejar a mis compañeros con uno menos. De mi parte corregir eso y volver mejor”, escribió.

Raúl Cáceres vio la tarjeta roja directa por un codazo al rostro de Alcides Barbote cuando este iniciaba un contragolpe para Guaraní al inicio de la etapa complementaria cuando el encuentro era favorable al Decano por 1-0 con gol de Sebastián Ferreira.

Redacción D10
