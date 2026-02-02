02 feb. 2026
Brasil vence a Argentina y logra su duodécima Copa América de futsal

Brasil se coronó este domingo campeón de la Copa América de fútbol sala, al vencer por 2-1 a Argentina, en un partido disputado en la ciudad paraguaya de Luque.

Febrero 02, 2026 12:21 p. m. • 
Por Redacción D10
Brasil campeón de la Copa América Fútbol de Salón

Jugadores de Brasil celebran con el trofeo al ganar la final de la Copa América de Fútbol de Salón contra Argentina.

FOTO: Juan Pablo Pino/EFE

La Canarinha, máxima ganadora del certamen, conquistó su duodécimo título en una final ya habitual frente a la Albiceleste, que hasta el momento suma tres trofeos.

La XV edición de la Copa América tuvo, además, en el tercer puesto a Perú.

La arena “Estadio Óscar Harrison” del Comité Olímpico Paraguayo (COP) fue escenario de un encuentro muy disputado y parejo, en el que empezó dominando Brasil ante una Argentina combativa que sobre el final del encuentro llegó a ilusionarse con la copa tras alcanzar el empate.

Joao Víctor, jugador del Krasnodar de Rusia, fue el encargado de abrir el marcador para Brasil tras superar la marca de dos argentinos, justo en la mitad de la primera etapa donde la Albiceleste luchó para contener el ataque rival a costa de acumular infracciones.

El gran protagonista de Brasil fue el arquero Matheus quien salvó a su equipo del empate al desviar remates de los argentinos Matías Rosa y Kevin Arrieta.

Con dos minutos por disputarse, la presión de Argentina dio resultado con el empate convertido por Rosa, que hizo pensar que el duelo se encaminaba al tiempo suplementario.

El festejo de los argentino duró poco porque el 2-1 llegó un minuto después de la mano de Dyego Henrique, jugador del Barcelona de España.

Previo a la final, Perú logró este domingo su mejor actuación histórica en el torneo continental tras vencer por 4-1 a Venezuela y subió al podio en el tercer lugar.

La victoria de la Blanquirroja fue obra de Sebastián Obando, Pedro Mallaupoma, Xavier Tavera, Jordi Rivera.

Saimond Francia anotó el descuento para la Vinotinto en un encuentro donde el conjunto dirigido por el técnico venezolano Robinson Romero se quedó lejos de repetir la histórica actuación de 2024, cuando terminaron en el tercer lugar.

Esta jornada también triunfó la selección de Colombia por 3-2 ante Uruguay, para quedarse con el quinto puesto.

El conjunto cafetero se impuso con un doblete de Julián Clavijo y un tanto de Sebastián Sánchez y por la Celeste, sexta del competición, marcaron Nicolás Lachaga y Nicolás Lamas.

La selección de Chile terminó séptima al imponerse por 3-2 a Paraguay. El noveno y décimo lugar fueron para Ecuador y Bolivia, respectivamente.

La Copa América 2026, organizada por la Conmebol desde 1992, se disputó en Luque entre el 24 de enero y el 1 de febrero con un total de 27 partidos.

Paraguay ha acogido cuatro ediciones de este torneo, en 2003, 2022, 2024 y 2026. EFE

