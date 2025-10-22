Hoy arranca la Liga Evolución de Futsal

La competencia se disputa en las categorías Juvenil Sub 20 y en la Absoluta, con presencia además del local, de las selecciones de Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia.

LA JUSTA. Hoy el estreno del equipo paraguayo es ante el representativo trasandino, desde las 18:00 en la Sub 20 y 20:15 en la Absoluta.

Mañana en la ronda 2 el choque será frente a Bolivia (18:00 y 20:15), mientras que el sábado 25 el duelo es ante el equipo charrúa (18:00 y 20:15), cerrando la competición frente a los albicelestes el domingo 26 (18:00 y 20:15).

El vencedor de la zona enfrentará al ganador de la Zona Norte en donde compiten las selecciones de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.