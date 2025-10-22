22 oct. 2025
Futsal FIFA

Hoy arranca la Liga Evolución de Futsal

Hoy en el Complejo SUMA de Conmebol en la ciudad de Luque, se pone en marcha la Liga Evolución de futsalFIFA Zona Sur 2025.

Octubre 22, 2025 10:47 a. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay Futsal FIFA

El conjunto albirrojo integra la Zona Sur.

Foto: Gentileza - APF

La competencia se disputa en las categorías Juvenil Sub 20 y en la Absoluta, con presencia además del local, de las selecciones de Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia.

LA JUSTA. Hoy el estreno del equipo paraguayo es ante el representativo trasandino, desde las 18:00 en la Sub 20 y 20:15 en la Absoluta.

Mañana en la ronda 2 el choque será frente a Bolivia (18:00 y 20:15), mientras que el sábado 25 el duelo es ante el equipo charrúa (18:00 y 20:15), cerrando la competición frente a los albicelestes el domingo 26 (18:00 y 20:15).

El vencedor de la zona enfrentará al ganador de la Zona Norte en donde compiten las selecciones de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Fútsal FIFA
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-08-26 at 23.14.38.jpeg
Futsal FIFA
Reporteros Gráficos y Filial Luque lideran el torneo de futsal FIFA del CPDP
Los Reporteros Gráficos (Grupo 1) y Filial Luque (Grupo 2) son los líderes del torneo futsal FIFA después de la culminación de la tercera fecha desarrollada íntegramente en cancha de Recoleta FC.
Agosto 27, 2025 08:51 p. m.
 · 
Redacción D10
20250816_171546.jpg
Futsal FIFA
Cerro Porteño y Afemec se disputan la primera final
Cerro Porteño y Afemec se disputan hoy, desde las 14:00, la primera final de la Liga Premium de Futsal 2025, organizada por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Agosto 23, 2025 08:22 a. m.
 · 
Redacción D10
20250816_171546.jpg
Futsal FIFA
Cerro Porteño sufre pero vuelve a instalarse en la final
Cerro Porteño fue derrotado en tiempo normal ante Olimpia, pero en tanda de penales se impuso para avanzar a una nueva final de la Liga Premium de Futsal FIFA.
Agosto 16, 2025 05:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Ricardinho
Futsal FIFA
El astro del fútbol sala Ricardinho anuncia su retirada
Ricardinho, seis veces considerado el mejor jugador de fútbol sala del mundo, anunció este viernes que va a poner fin a su carrera deportiva profesional a los 39 años, ya que el cuerpo y la mente dijeron “basta”.
Agosto 15, 2025 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño futsal
Futsal FIFA
Cerro Porteño se queda con la semifinal de ida en futsal
Cerro Porteño se impuso ayer a Olimpia por 1-0 y se quedó con la semifinal de ida de la Liga Premium de Futsal organizada por la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Agosto 10, 2025 11:35 a. m.
GxO20AHWMAAUsia (1).jpeg
Futsal FIFA
El clásico, gran plato en las semis de futsal
Las semifinales de la Liga Premium de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya del Fútbol (APF) se disputarán hoy, con una doble jornada que promete emociones y fue programada en el Polideportivo de la Cooperativa de Capiatá.
Agosto 09, 2025 09:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más