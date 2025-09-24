24 sept. 2025
Árbitros para las semifinales de ida

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina de jueces que estarán en las semifinales de ida de la categoría Honor de Futsal FIFA.

Septiembre 24, 2025 05:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Deportivo Santaní

El Deportivo Santaní está entre los cuatro mejores.

Foto: Gentileza - APF

Este miércoles, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer los equipos de jueces que estarán en los dos encuentros correspondientes a las semifinales de de ida de la categoría Honor de Futsal FIFA.

Semifinal - Ida

Sábado 27 de septiembre

-Villa Virginia vs. Coronel Escurra

Cancha: Polideportivo del Club Sol de América.

Hora: 12:00.

Árbitro principal: Bill Villalba.

Árbitro auxiliar: Adán Villalba.

Tercer árbitro: Luis Trinidad.

Cronometrista: Teresita Ojeda.

Asesor de árbitros: Gustavo Martínez.

-Deportivo Santaní vs. San Gerónimo

Cancha: Polideportivo del Club Sol de América.

Hora: 14:00 (TV).

Árbitro principal: Carios Martínez.

Árbitro auxiliar: Silvio Coronel.

Tercer árbitro: Diego Bareiro.

Cronometrista: Susana Almada.

Asesor de árbitros: Cristhian Peña.

