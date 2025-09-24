Árbitros para las semifinales de ida

Este miércoles, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer los equipos de jueces que estarán en los dos encuentros correspondientes a las semifinales de de ida de la categoría Honor de Futsal FIFA.

Semifinal - Ida

Sábado 27 de septiembre

-Villa Virginia vs. Coronel Escurra

Cancha: Polideportivo del Club Sol de América.

Hora: 12:00.

Árbitro principal: Bill Villalba.

Árbitro auxiliar: Adán Villalba.

Tercer árbitro: Luis Trinidad.

Cronometrista: Teresita Ojeda.

Asesor de árbitros: Gustavo Martínez.

-Deportivo Santaní vs. San Gerónimo

Cancha: Polideportivo del Club Sol de América.

Hora: 14:00 (TV).

Árbitro principal: Carios Martínez.

Árbitro auxiliar: Silvio Coronel.

Tercer árbitro: Diego Bareiro.

Cronometrista: Susana Almada.

Asesor de árbitros: Cristhian Peña.