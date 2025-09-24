Árbitros para las semifinales de ida

Este miércoles, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer los equipos de jueces que estarán en los dos encuentros correspondientes a las semifinales de de ida de la categoría Honor de Futsal FIFA.
Semifinal - Ida
Sábado 27 de septiembre
-Villa Virginia vs. Coronel Escurra
Cancha: Polideportivo del Club Sol de América.
Hora: 12:00.
Árbitro principal: Bill Villalba.
Árbitro auxiliar: Adán Villalba.
Tercer árbitro: Luis Trinidad.
Cronometrista: Teresita Ojeda.
Asesor de árbitros: Gustavo Martínez.
-Deportivo Santaní vs. San Gerónimo
Cancha: Polideportivo del Club Sol de América.
Hora: 14:00 (TV).
Árbitro principal: Carios Martínez.
Árbitro auxiliar: Silvio Coronel.
Tercer árbitro: Diego Bareiro.
Cronometrista: Susana Almada.
Asesor de árbitros: Cristhian Peña.