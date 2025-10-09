09 oct. 2025
Futsal FIFA

Reporteros Gráficos vs. Filial Luque definen el título de campeón

Reporteros Gráficos y Filial Luque serán los grandes protagonistas este jueves desde las 21:50 en la gran final del torneo de Futsal FIFA 2025 del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguaya (CPDP).

Octubre 09, 2025 06:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Reporteros Gráficos.jpg

El equipo de Reporteros Gráficos venció 9-1 en semifinales al Diario Popular.

foto: Richard Ramírez

El partido final entre los seleccionados de la Asociación de Reporteros Gráficos del Py y Filial Luque se disputará en el estadio del SND Arena sobre la avenida Eusebio Ayala y R.I.6 Boquerón en Km. 5. Este duelo definitorio revivirá la final del 2024, en esa ocasión los luqueños salieron airosos tras vencer en la definición en penales (5-4).

El encuentro está previsto para las 21:50, el equipo de Luque viene de eliminar en la etapa semifinal a Olimpia Media. Mientras que los Reporteros Gráficos dejaron fuera de competencia a Diario Popular.

Por otra parte, La Copa de Plata se realizará un poco antes en el mismo escenario (21:15) entre los equipos de Fútbol a lo Grande y Sports WhatsApp.

CPDP Granja El Padrino
Redacción D10
