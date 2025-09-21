Paraguay se lava el rostro y sube al podio en Brasilia

La Albirroja de Futsal FIFA mejoró su imagen y venció este domingo por el marcador de 2–0 a Francia, en duelo por el tercer puesto de la Copa de las Naciones de Futsal 2025.

Recordemos que el conjunto dirigido por Carlos Chilavert había caído estrepitosamente ante Brasil por 5–0, en el juego correspondiente a las semifinales del certamen.

El duelo por la medalla de bronce se llevó a cabo en el Arena RBR - Nilson Nelson, en la ciudad de Brasilia. Alcides Giménez abrió el marcador para el conjunto nacional y Francisco Martínez se encargó de sellar el triunfo.

Por otra parte, la Canarinha, equipo anfitrión, se coronó campeón de la tercera edición del mencionado torneo al imponerse a Polonia por el ajustado marcador de 2–1.