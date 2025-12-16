16 dic. 2025
Futsal FIFA

La Albirroja disputará dos amistosos en el futsal

La Albirroja medirá a Croacia y Francia durante la fecha FIFA.

Diciembre 16, 2025 04:41 p. m. • 
Por Redacción D10
SELECCION PARAGUAYA

La Albirroja se prepara de cara a la Copa América.

Foto: Gentileza

La Selección paraguaya de futsal, que apunta a la Copa América que disputará de local el próximo año, cumplirá dos compromisos amistosos en la fecha FIFA, ante las selecciones de Croacia y Francia.

Los amistosos organizados por la Federación Francesa de Fútbol se disputarán en el Arena de Metz, escenario con aforo para 5.500 espectadores. El primer juego será frente a Croacia, el viernes 19 desde las 13:00 y el segundo contra Francia, el domingo 21, a partir de las 13:00.

Los citados por el entrenador Carlos Chilavert son: Giovani González e Igor Insfrán (arqueros), Damián Marecos, Javier Salas, Rodrigo Bogado (fijos), Hugo Martínez, Junior Arana, Enrique Areco, Vander Méndez, Francisco Martínez y Arnaldo Báez (laterales), Richard Rejala y Jorge Espinoza (Pivots).

Selección Paraguaya
Redacción D10
