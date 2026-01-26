Paraguay golea y se repone en la Copa América de futsal FIFA

La Selección Paraguaya de Futsal FIFA consiguió una importante victoria en el desarrollo de la fecha 2 de la Copa América Futsal FIFA 2026 que se disputa en nuestro país, en el COP Arena, escenario principal de este torneo.

La Albirroja de futsal se impuso ante el equipo de Ecuador por 4-1 y tuvo como gran figura a Hugo Martínez quién anotó tres goles. Marcos Solis también aportó con un tanto. Mientras que Edisson Serrano fue el autor del descuento.

Por otra parte, a primera hora, Argentina superó también por 4-1 a Perú. El equipo uruguayo quedó libre.

Recordemos que la selección paraguaya había iniciado la competencia el pasado sábado con derrota 3-1 ante Perú. La tabla de posiciones del Grupo A quedó de la siguiente manera: Paraguay, Argentina, Uruguay y Perú comparten 3 puntos, Ecuador sin unidades. La Albirroja tendrá jornada libre en la fecha 3 y la última jugará ante Uruguay el próximo miércoles.