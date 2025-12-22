Victoria y derrota de Paraguay en la gira por Europa

En su primera prueba, la Albirroja se impuso a Croacia por 5-3, mientras que en su segunda presentación fue derrota ante Francia por 4-1. Ambos compromisos se cumplieron en el Arena Metz de Francia.

El elenco albirrojo, que es dirigido por Carlos Chilavert, que había conseguido el oro en los Bolivarianos a principio de mes en Lima, Perú, se prepara para disputar la Copa América que se desarrollará en el mes de febrero en el país.

LA COPA EN CASA. La Conmebol sorteó las series para la 15ª edición de la Copa América de Futsal que se disputará en el país el próximo año.

Paraguay como anfitrión lidera el grupo A y se encuentra con las representaciones de Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.

En la Serie B se encuentran Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

La justa se cumplirá del 24 de enero al 1 de febrero en el Polideportivo COP Arena de la ciudad de Luque.

