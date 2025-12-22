22 dic. 2025
Victoria y derrota de Paraguay en la gira por Europa

La Selección Paraguaya de futsal cumplió la gira por Europa en el marco de la fecha FIFA, consiguiendo una victoria y una derrota.

Diciembre 22, 2025 08:31 a. m. • 
Por Redacción D10
Selección Paraguaya de Futsal

Se prepara. La Albirroja cumplió una gira en Francia.

Foto: Gentileza - Farouk Metz

En su primera prueba, la Albirroja se impuso a Croacia por 5-3, mientras que en su segunda presentación fue derrota ante Francia por 4-1. Ambos compromisos se cumplieron en el Arena Metz de Francia.

El elenco albirrojo, que es dirigido por Carlos Chilavert, que había conseguido el oro en los Bolivarianos a principio de mes en Lima, Perú, se prepara para disputar la Copa América que se desarrollará en el mes de febrero en el país.

LA COPA EN CASA. La Conmebol sorteó las series para la 15ª edición de la Copa América de Futsal que se disputará en el país el próximo año.

Paraguay como anfitrión lidera el grupo A y se encuentra con las representaciones de Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.

En la Serie B se encuentran Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

La justa se cumplirá del 24 de enero al 1 de febrero en el Polideportivo COP Arena de la ciudad de Luque.

Redacción D10
