Paraguay cae ante Brasil y jugará por el tercer puesto

La Albirroja se fue al descanso con dos goles en contra, realizados por Lucão y Marcel para una selección que dominó las acciones del juego.

En el complemento, a pesar de que el combinado guaraní se mostró más combativo, el elenco local amplió su ventaja con tres tantos más mediante Pito, Damián Mareco (autogol) y Fabinho.

El conjunto dirigido por Carlos Chilavert arrancó con Giovanni González; Alex López, Damián Mareco, Richard Rejala y Jorge Espinoza.

Paraguay se ganó el derecho de disputar la semifinal al quedar segundo en el Grupo B, tras vencer a Costa Rica y empatar con Francia. Precisamente con los europeos quedó igualado en puntaje, pero con menos goles a favor.

Con la caída de ayer, a la Albirroja le queda el juego por el tercer puesto, que será hoy, en el Arena RBR - Nilson Nelson, a partir de las 15:30, nuevamente contra la selección de Francia, que perdió (2-3) contra Polonia.

La final del certamen la definirán los brasileños y polacos, en el mismo escenario deportivo, a las 18:00.