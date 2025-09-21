21 sept. 2025
Futsal FIFA

Paraguay cae ante Brasil y jugará por el tercer puesto

El sueño por llegar a la final del certamen se esfumó ayer ante el local, cuando la Selección Paraguaya de Futsal FIFA perdió frente a Brasil por 0-5, en la semifinal correspondiente a la tercera edición de la Copa de las Naciones Futsal, que se está jugando en Brasilia.

Septiembre 21, 2025 08:39 a. m. • 
Por Redacción D10
Brasil Paraguay Futsal FIFA

El local se impuso ante los paraguayos.

Foto: Gentileza - Brasil Futsal

La Albirroja se fue al descanso con dos goles en contra, realizados por Lucão y Marcel para una selección que dominó las acciones del juego.

En el complemento, a pesar de que el combinado guaraní se mostró más combativo, el elenco local amplió su ventaja con tres tantos más mediante Pito, Damián Mareco (autogol) y Fabinho.

El conjunto dirigido por Carlos Chilavert arrancó con Giovanni González; Alex López, Damián Mareco, Richard Rejala y Jorge Espinoza.

Paraguay se ganó el derecho de disputar la semifinal al quedar segundo en el Grupo B, tras vencer a Costa Rica y empatar con Francia. Precisamente con los europeos quedó igualado en puntaje, pero con menos goles a favor.

Con la caída de ayer, a la Albirroja le queda el juego por el tercer puesto, que será hoy, en el Arena RBR - Nilson Nelson, a partir de las 15:30, nuevamente contra la selección de Francia, que perdió (2-3) contra Polonia.

La final del certamen la definirán los brasileños y polacos, en el mismo escenario deportivo, a las 18:00.

Fútsal FIFA
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cerro Porteño futsal
Futsal FIFA
Cerro Porteño se queda con la semifinal de ida en futsal
Cerro Porteño se impuso ayer a Olimpia por 1-0 y se quedó con la semifinal de ida de la Liga Premium de Futsal organizada por la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Agosto 10, 2025 11:35 a. m.
GxO20AHWMAAUsia (1).jpeg
Futsal FIFA
El clásico, gran plato en las semis de futsal
Las semifinales de la Liga Premium de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya del Fútbol (APF) se disputarán hoy, con una doble jornada que promete emociones y fue programada en el Polideportivo de la Cooperativa de Capiatá.
Agosto 09, 2025 09:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Coronel Escurra
Futsal FIFA
Filosofía y Escurra lideran en el Honor
Se completó la fecha 5 de la competencia de futsalFIFA de la APF con un saldo de 27 goles anotados.
Agosto 01, 2025 05:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Filosofia
Futsal FIFA
Tres líderes en el torneo de Honor de FutsalFIFA
Sajonia, Filosofía UNA y Coronel Escurra comparten la cima de la clasificación tras la disputa de la tercera fecha.
Julio 18, 2025 04:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Futsal FIFA
Futsal: Cerro le clava 15 goles al 3 de Mayo
Se completó la quinta fecha de la liguilla de la Liga Premium de Futsal FIFA y resalta la aplastante victoria de Cerro Porteño (15-3) sobre el 3 de Mayo. Afemec volvió a ganar, mientras que Olimpia igualó.
Julio 16, 2025 11:13 a. m.
ameliano
Futsal FIFA
Arrancó la disputa en el torneo de Honor
Con cuatro compromisos, se puso en marcha el torneo de Honor de futsalFIFA, que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Julio 04, 2025 11:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más