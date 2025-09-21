Paraguay cae ante Brasil y jugará por el tercer puesto
El sueño por llegar a la final del certamen se esfumó ayer ante el local, cuando la Selección Paraguaya de Futsal FIFA perdió frente a Brasil por 0-5, en la semifinal correspondiente a la tercera edición de la Copa de las Naciones Futsal, que se está jugando en Brasilia.
La Albirroja se fue al descanso con dos goles en contra, realizados por Lucão y Marcel para una selección que dominó las acciones del juego.
En el complemento, a pesar de que el combinado guaraní se mostró más combativo, el elenco local amplió su ventaja con tres tantos más mediante Pito, Damián Mareco (autogol) y Fabinho.
El conjunto dirigido por Carlos Chilavert arrancó con Giovanni González; Alex López, Damián Mareco, Richard Rejala y Jorge Espinoza.
Paraguay se ganó el derecho de disputar la semifinal al quedar segundo en el Grupo B, tras vencer a Costa Rica y empatar con Francia. Precisamente con los europeos quedó igualado en puntaje, pero con menos goles a favor.
Con la caída de ayer, a la Albirroja le queda el juego por el tercer puesto, que será hoy, en el Arena RBR - Nilson Nelson, a partir de las 15:30, nuevamente contra la selección de Francia, que perdió (2-3) contra Polonia.
La final del certamen la definirán los brasileños y polacos, en el mismo escenario deportivo, a las 18:00.