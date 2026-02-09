08 feb. 2026
Torneo Apertura

“El que ríe último, ríe mejor”

Agónico grito sagrado, a falta de 6 segundos para la culminación del partido, Olimpia se quedó con los tres puntos en el Arsenio Erico. Es que superó 1-2 a Nacional y le arrebató la punta del Apertura 2026. Otro dato, cortó la racha sin poder ganar al Trico desde el 21 de abril de 2024 (1 año, 9 meses y 16 días).

Febrero 08, 2026 11:21 p. m. • 
Por Redacción D10
DAR_9675_1.JPG_65519317.jpeg

Hugo Quintana celebra un gol de Olimpia en Barrio Obrero.

Foto: Dardo Ramírez/Última Hora

En la agonía del partido, Olimpia terminó quedándose con los tres puntos en el Arsenio Erico. Superó por 1-2 a Nacional y le arrebató la punta del campeonato a los tricolores. Además cortó una larga racha sin poder ganar a la Academia desde el 21 de abril de 2024.

El duelo más esperado de la fecha 4, entre tricolores y franjeados nos ofreció momentos intensos con mucha calidad futbolística. La punta estaba en juego y ninguno de los dos quería perder la posibilidad de iniciar la semana en lo más alto de la clasificación del Apertura 2026.

El camino para el triunfo Franjeado inició con un pase preciso, milimétrico de Alan Rodríguez para que Hugo Quintana le aplique el testazo con un excelente gesto técnico para dejar sin chances de reacción al guardameta tricolor. Pero en la última jugada de la primera fracción, ya en tiempo de adición (45+5’) se produce una jugada imprudente por parte Alan Rodríguez sobre Tomas Gutiérrez, para el juez Blas Romero, gracias a la ayuda del VAR, sancione el penal a favor del cuadro local.

Del tiro se encargó Ignacio Bailone al 45+9’ para decretar con la pierna zurda la paridad e ir a vestuarios para plantear lo que sería la segunda fracción.

Segunda mitad

La complementaria arrancó con mucha calma, es que el empate sobre el final sirvió para replantear las estrategias. Recién a los 52’ llegó la primera aproximación del Trico por intermedio de Orlando Gaona Lugo que ensayó un fuerte remate que se fue a línea de fondo rozando el travesaño de Olveira.

Posteriormente, la Academia nuevamente estuvo a poco de gritar el segundo gol de la noche, pero Olveira impidió que el remate quemante de Hugo Iván Valdez subiera al marcador.

A los 80’ se genera una preocupación para el cuerpo técnico de Olimpia, por segunda vez, Juan Vera se dobla el tobillo en campo, y con signos de mucho dolor tuvo que ser sustituido para el ingreso de Bryan Bentaberry.

Pero en el último minuto llegó el sacudón de alegría para todos los olimpistas. Una pelota larga de Gastón Olveira que llega a peinar Adrián Alcaraz se convierte en la habilitación para que Alex Franco con más fuerza que técnica realice el remate al arco del Trico y se convierta en el 1-2 final. Olimpia se mantiene invicto y ahora es líder del torneo con 10 puntos.

Torneo Apertura 2026 – Fecha 4. Estadio: Arsenio Erico. Árbitro: Blas Romero. Líneas: Eduardo Cardozo y Guido Miranda. VAR: José Méndez. Goles: 11’ Hugo Quintana y 90+6' Alex Franco (O); 45+9’ Ignacio Bailone (N). Amonestados: 3’ Sebastián Ferreira, 55’ Juan Vera y 74’ Mateo Gamarra (O); 33’ Thomas Gutiérrez, 45+1’ Hugo Iván Valdez y 90+4' Carlos Espínola (N).

Nacional (1): Santiago Rojas; Carlos Espínola, Thomas Gutiérrez, Alexis Cañete y Fernando Díaz; Fabrizio Jara (81’ Silvio Torales), Roberto Ramírez, Orlando Gaona Lugo (81’ Leandro Meza) y Hugo Iván Valdez (72’ Lucas González); Roque Santacruz (59’ Josué Colman) e Ignacio Bailone (72’ Alejandro Samudio). DT: Felipe Giménez.

Olimpia (2): Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera (82’ Bryan Bentaberry), Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Rodney Redes (69’ Franco Alfonso), Iván Leguizamón, Richard Ortiz, Juan FernandoAlfaro (69’ Alex Franco) y Hugo Quintana (82’ Hugo Sandoval); Sebastián Ferreira. DT: Pablo Sánchez.

Olimpia Nacional Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
2 de Mayo Cerro Porteño
Torneo Apertura
Un flojo Cerro Porteño iguala ante un 2 de Mayo sin muchos titulares
Cerro Porteño igualó sin goles con el 2 de Mayo en su visita a Pedro Juan Caballero, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El Ciclón fue dominado en el primer tiempo por el alternativo del Gallo y Alexis Martín tapó un penal cerca del final.
Febrero 07, 2026 10:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Trinidense.jfif
Torneo Apertura
Agónico festejo: Trinidense gana su primer clásico en Primera
Rubio Ñu y Sportivo Trinidense dejaron todo en la cancha para poder dar la alegría a todo el barrio Santísima Trinidad y a sus fanáticos. El único gol del partido llegó en la agonía del juego en La Arboleda. El Triqui no solo se quedó con el clásico, también ganó por primera vez en Primera División.
Febrero 07, 2026 09:12 p. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo vs. Cerro Porteño
Torneo Apertura
2 de Mayo vs. Cerro Porteño: Paso a paso
2 de Mayo recibe hoy a Cerro Porteño, por la cuarta fecha del Torneo Apertura en el estadio Río Parapití.
Febrero 07, 2026 05:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense
Torneo Apertura
Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso
Rubio Ñu y Sportivo Trinidense protagonizan el clásico del barrio Santísima Trinidad este sábado en La Arboleda.
Febrero 07, 2026 05:09 p. m.
 · 
Redacción D10
HAgziLUXMAANQbn.jpeg
Torneo Apertura
El Canario aprovechó los errores
Jorge González analizó la victoria sobre Sportivo San Lorenzo y sostuvo que la clave del partido pasó por capitalizar cada error del rival.
Febrero 07, 2026 12:31 p. m.
 · 
Redacción D10
G_lkyNvXgAEjxIp.jpeg
Torneo Apertura
Rubio Ñu-Trinidense: El Clásico trinidense paraliza al barrio
Tremendo duelo se desarrollará esta tarde en el barrio Santísima Trinidad: el clásico entre Rubio Ñu y Trinidense, vecinos y rivales que comparten en Primera División.
Febrero 07, 2026 08:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más