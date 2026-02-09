“El que ríe último, ríe mejor”

En la agonía del partido, Olimpia terminó quedándose con los tres puntos en el Arsenio Erico. Superó por 1-2 a Nacional y le arrebató la punta del campeonato a los tricolores. Además cortó una larga racha sin poder ganar a la Academia desde el 21 de abril de 2024.

El duelo más esperado de la fecha 4, entre tricolores y franjeados nos ofreció momentos intensos con mucha calidad futbolística. La punta estaba en juego y ninguno de los dos quería perder la posibilidad de iniciar la semana en lo más alto de la clasificación del Apertura 2026.

El camino para el triunfo Franjeado inició con un pase preciso, milimétrico de Alan Rodríguez para que Hugo Quintana le aplique el testazo con un excelente gesto técnico para dejar sin chances de reacción al guardameta tricolor. Pero en la última jugada de la primera fracción, ya en tiempo de adición (45+5’) se produce una jugada imprudente por parte Alan Rodríguez sobre Tomas Gutiérrez, para el juez Blas Romero, gracias a la ayuda del VAR, sancione el penal a favor del cuadro local.

Del tiro se encargó Ignacio Bailone al 45+9’ para decretar con la pierna zurda la paridad e ir a vestuarios para plantear lo que sería la segunda fracción.

Segunda mitad

La complementaria arrancó con mucha calma, es que el empate sobre el final sirvió para replantear las estrategias. Recién a los 52’ llegó la primera aproximación del Trico por intermedio de Orlando Gaona Lugo que ensayó un fuerte remate que se fue a línea de fondo rozando el travesaño de Olveira.

Posteriormente, la Academia nuevamente estuvo a poco de gritar el segundo gol de la noche, pero Olveira impidió que el remate quemante de Hugo Iván Valdez subiera al marcador.

A los 80’ se genera una preocupación para el cuerpo técnico de Olimpia, por segunda vez, Juan Vera se dobla el tobillo en campo, y con signos de mucho dolor tuvo que ser sustituido para el ingreso de Bryan Bentaberry.

Pero en el último minuto llegó el sacudón de alegría para todos los olimpistas. Una pelota larga de Gastón Olveira que llega a peinar Adrián Alcaraz se convierte en la habilitación para que Alex Franco con más fuerza que técnica realice el remate al arco del Trico y se convierta en el 1-2 final. Olimpia se mantiene invicto y ahora es líder del torneo con 10 puntos.

Torneo Apertura 2026 – Fecha 4. Estadio: Arsenio Erico. Árbitro: Blas Romero. Líneas: Eduardo Cardozo y Guido Miranda. VAR: José Méndez. Goles: 11’ Hugo Quintana y 90+6' Alex Franco (O); 45+9’ Ignacio Bailone (N). Amonestados: 3’ Sebastián Ferreira, 55’ Juan Vera y 74’ Mateo Gamarra (O); 33’ Thomas Gutiérrez, 45+1’ Hugo Iván Valdez y 90+4' Carlos Espínola (N).

Nacional (1): Santiago Rojas; Carlos Espínola, Thomas Gutiérrez, Alexis Cañete y Fernando Díaz; Fabrizio Jara (81’ Silvio Torales), Roberto Ramírez, Orlando Gaona Lugo (81’ Leandro Meza) y Hugo Iván Valdez (72’ Lucas González); Roque Santacruz (59’ Josué Colman) e Ignacio Bailone (72’ Alejandro Samudio). DT: Felipe Giménez.

Olimpia (2): Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera (82’ Bryan Bentaberry), Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Rodney Redes (69’ Franco Alfonso), Iván Leguizamón, Richard Ortiz, Juan FernandoAlfaro (69’ Alex Franco) y Hugo Quintana (82’ Hugo Sandoval); Sebastián Ferreira. DT: Pablo Sánchez.