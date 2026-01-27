27 ene. 2026
Paraguay choca con Uruguay en la Copa América de futsal

El compromiso será este miércoles 28, desde las 19:30 por la fecha 4 de la competencia continental en la ciudad de Luque.

Enero 27, 2026 05:44 p. m. • 
Por Redacción D10
La Albirroja apunta a conseguir su segundo triunfo en la Copa.

La Selección Paraguaya de futsal FIFA de mayores, choca este miércoles 28 con Uruguay, en el marco de la Copa América de mayores que se disputa en la ciudad de Luque.

El elenco Albirroja busca conseguir su segundo triunfo, apuntando a la etapa de semifinales de la competencia. El choque será en el Arena COP a partir de las 19:30. El probable quinteto paraguayo sería con: Giovani González, Damián Marecos, Emerson Méndez, Arnado Báez y Francisco Martínez.

En el debut, el equipo paraguayo había cedido ante Perú por 3-1, mientras que en su segunda presentación superó a Ecuador por 4-1. En la ronda 3, la Selección Paraguaya quedó libre, fecha en donde se registraron los siguientes resultados: Colombia 2-1 Bolivia, Venezuela 4-2 Chile, Perú 5-1 Ecuador y Argentina 1-1 Uruguay.

Posiciones en el Grupo A: Perú 6 puntos, Argentina 4, Uruguay 4, Paraguay 3 y Ecuador 0.

Grupo B: Venezuela 6 puntos, Brasil 4, Colombia 4, Chile 3 y Bolivia 0.

Copa América de Futsal Selección Paraguaya
Redacción D10
