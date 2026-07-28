28 jul 2026
Cerro Porteño

Roffo sale mal en el gol del 2 de Mayo y le llueven las críticas

El portero argentino Manuel Roffo salió a medias, recibió un nuevo gol y en las redes le llueven las críticas.

Julio 28, 2026 07:25 p. m. • 
Por Redacción D10
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Roffo no está pasando bien en el arco de Cerro.

Foto: Cerro Porteño

El portero argentino Manuel Roffo, de Cerro Porteño, quedó en evidencia en el primer gol del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y le empezaron a llover fuertes críticas en las redes sociales de parte de las afición azulgrana.

Muchos de los internautas se acordaron con la acción del gol que sufrió Diego Barreto hace más de una década contra Santos, por las semifinales de la Copa Libertadores, en el 2011.

Este martes, a los 23 minutos del primer tiempo, el arquero no salió a tiempo en un lanzamiento de tiro de esquina, que terminó en el gol de Juan Camilo Saiz. El defensor cafetero aplicó la ley del ex y celebró con todo en el estadio Río Parapití.

Cabe resaltar que Roffo, adquisición del elenco azulgrana en este mercado de pases como reemplazante de Alexis Martín Arias, viene de ser muy criticado también en su presentación contra Sportivo Trinidense.

Cerro Porteño Manuel Roffo 2 de Mayo
Redacción D10
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