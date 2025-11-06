06 nov. 2025
Fútbol Paraguayo

Blas Riveros: Cerro le ganó la mano a Olimpia

Olimpia, un club de Estados Unidos y Cerro Porteño pretendían a Blas Riveros para el segundo semestre. De acuerdo con las palabras de Dahiana Bresanovich, pareja del jugador, “los de Cerro fueron rápidos”.

Noviembre 06, 2025 03:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Blas Riveros

Blas Riveros anda teniendo un gran nivel en Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Blas Riveros

Blas Riveros, formado en Olimpia, llegó a Cerro Porteño para el segundo semestre y su pareja, Dahiana Bresanovich, confesó que el Decano también lo quiso al zurdo que militaba en Talleres, así como un equipo de Estados Unidos.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, la esposa del futbolista indicó que “Blas se reunió con los directivos de Talleres y le dijo a (Andrés) Fassi que quería irse, que quería volver a la Selección Paraguaya. En eso le contratan a un técnico y dijo que no lo tendría en cuenta, pero Blas pidió salir antes”.

“Cuando llega la propuesta, le hablaba la gente de Olimpia y le hablan a su representante los de Cerro. Los de Cerro fueron rápidos, negociaron, salió todo tan rápido. Con Blas no lo podíamos creer”, detalló.

“Él estaba feliz porque su sueño era que le puedan ver, que él pueda demostrar su capacidad y volver a la Selección Paraguaya”, comentó. Y para los amistosos de la Albirroja en noviembre, el nombre de Blas Riveros figuraría en la lista elaborada por el seleccionador Gustavo Alfaro.

“Mañana sale la lista. Tengo mucha fe que va a estar convocado”, aseveró Dahiana Bresanovich. En lo que va del semestre, una convocatoria a Blas Riveros no sería novedad ya que viene siendo uno de los más destacados en Cerro Porteño.

Cerro Porteño Blas Riveros Olimpia Talleres
Redacción D10
