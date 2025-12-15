15 dic. 2025
Fútbol Paraguayo

Dedicación y fortaleza

Felipe Giménez cerró un año soñado. Fue elegido como el mejor DT 2025.

Diciembre 15, 2025 08:04 a. m. • 
Por Redacción D10
Orgullo. Felipe Giménez ganó con méritos el trofeo como el mejor entrenador del 2025.

El director técnico Felipe Ariel Giménez Miranda cerró un magnífico año: Fue elegido por la APF como el mejor entrenador de la temporada 2025, esto gracias a la excelente campaña con el Sportivo 2 de Mayo al que situó en la final de la Copa Paraguay y, además, accedió a la plaza de Copa Libertadores 2026, un hecho histórico para los pobladores de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Se puede apuntar que el premio alcanzado en este 2025 tiene sus cimientos en la labor realizada en el 2024, año en el cual el Gallo Norteño retornó a la Primera División. Giménez no solo cumplió con el objetivo de mantener el equipo en la categoría, sino también clasificarlo a su primera cita internacional: Copa Sudamericana.

Felipe Giménez habló con Última Hora sobre lo que considera el premio recibido y apuntó que tiene a varios actores detrás de la mención: “Fue un año muy bueno, cerrando como mejor entrenador del año. En lo personal, estoy muy contento siempre poniendo a Dios en primer lugar y a mi familia. Detrás de cada paso dado hubo un equipo invisible que sostiene, impulsa y fortalece. Mis colaboradores y todos los que caminaron a mi lado, aportando desde su lugar, creyendo en mí incluso en días donde hasta yo dudaba. Mis mentores, mis maestros, esas personas que marcaron mi camino con enseñanzas que atesoro hasta hoy. Cada uno dejó una huella en este reconocimiento”, expresó el estratega de 44 años.

Giménez, después la culminación de la temporada 2025, cerró su segundo capítulo con el Gallo. En ambos ciclos salió con la frente en alto y con el deber cumplido. Consultado sobre el significado que tiene para él el 2 de Mayo, expresó: “Específicamente sobre la segunda etapa, fue muy buena para mí, por los logros y por la maduración. Puedo decir que no salimos campeones, pero jugamos una final, un hecho histórico para el club y clasificar a Copa Libertadores también es algo histórico. La segunda etapa para el grupo fue muy buena porque recuperaron confianza y madurez, y nosotros también, personalmente como entrenador. Me ayudó a que esa primera versión o esa aparición de Felipe Giménez logre solidez en esta segunda etapa. Conseguimos hechos contundentes, prácticamente nueve o diez partidos sin recibir goles y además diez victorias seguidas”, remarcó.

A Barrio Obrero. El profesional paraguayo asumirá hoy las riendas de Nacional, que será apenas su segundo equipo en la máxima categoría del fútbol paraguayo. Reemplazará en el cargo a Pedro Cabo Sarabia.

Redacción D10
